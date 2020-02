Gerucht: Sony Xperia 2 camera-opzet vrijwel identiek aan Samsung Galaxy S20

De cameraspecificaties voor de Sony Xperia 2 (of Xperia 1.1, we weten het nog niet zeker) zijn nog verre van duidelijk. Een nieuwe leak wijst erop dat de camera-opzet van het Sony-vlaggenschip zeer bekend in de oren klinkt, aangezien de opzet naar verluidt gelijk is aan die van de Samsung Galaxy S20 Plus.

Het gerucht is afkomstig van Weibo-gebruiker Zackbuks. Deze persoon heeft de afgelopen dagen vrij actief informatie geplaatst over de nieuwe Sony-smartphone. Hoe hij precies aan al die informatie komt, is niet bekend. Wel heeft Zackbucks het nodige krediet opgebouwd. Zo wist hij onder meer dat er een Sony Xperia 5 zou gaan verschijnen vorig jaar.

De verwachting van Zackbuks is dat zowel de primaire 12-megapixellens als de 64-megapixeltelelens met 3x optische zoom en dieptesensor aanwezig zullen zijn op de Xperia 2. Er bestaat een mogelijkheid dat de 12-megapixelgroothoeklens eveneens op de Xperia 2 geplaatst zal zijn, maar daar durft Zackbuks zijn handen niet voor in het vuur te steken.

Sony Xperia 2 geruchten

AndroidNext suggereerde dat de sensors voor Sony's nieuwe smartphone afkomstig zijn van Sony, maar tot dusver kunnen we geen bron vinden die dit bevestigt. De Japanse fabrikant behoort tot een van de meest belangrijke camerasensorproducenten voor smartphones, zo niet de belangrijkste. Het zou een teken aan de wand zijn als Sony over zou stappen op Samsung-sensoren.

Het kopiëren houdt echter niet op bij de camera-opzet. Ook is het nieuwe vlaggenschip van Sony in staat om in 8K HDR te filmen. Of er net als bij de S20-serie een frameratelimiet van 24fps op zit, is nog niet duidelijk.

Hoewel het Mobile World Congress 2020 in Barcelona niet doorgaat, wordt het toestel toch op 24 februari uit de doeken gedaan. Zackbuks meldt dat de onthulling via een online evenement live te volgen zal zijn.

Naast de Sony Xperia 2 (of Xperia 1.1) raast ook de naam Sony Xperia 5 Plus rond op het internet. We verwachten dat er de komende dagen vóór de officiële presentatie nog wat meer informatie naar buiten komt over de te verschijnen toestellen.