Gelekte prijs van de RTX 4070 klinkt ons goed in de oren

De prijs van de aankomende Nvidia RTX 4070 is inmiddels gelekt. Volgens VideoCardz (opens in new tab) gaat de nieuwe grafische kaart 599 dollar kosten. De bronnen van VideoCardz hebben verder geen prijzen voor buiten de VS bekendgemaakt, dus wat het voor ons gaat kosten is nog niet bekend. Maar we kunnen in ieder geval wel al zien hoe betaalbaar deze nieuwe GPU is in verhouding met de andere RTX 4000 GPU's.

Deze leak komt schijnbaar vanuit een persbericht dat Nvidia met de pers en met zakelijke partners heeft gedeeld. Daardoor lijkt het ook wel overeen te komen met de verwachte releasedatum van 13 april waar we eerder al geruchten over hoorden. Het gaat wel om gelekte informatie, dus over het algemeen raden we aan om het met een korreltje zout te nemen, maar het lijkt wel heel waarschijnlijk dat de prijs van 599 dollar inderdaad zal kloppen (hoewel varianten van andere fabrikanten naar verwachting wel iets duurder zullen worden).

De nieuwe GPU lijkt dus voor dezelfde prijs te worden verkocht als de lanceringsprijs van de RTX 3070 Ti van de vorige generatie. Dat laat wel zien dat de prijzen iets zijn gestegen, want het gaat nu om een "non-TI"-model, maar deze prijs is niet heel erg onredelijk. De 3070 Ti was een prima GPU, maar hij kond ie lanceringsprijs niet helemaal verantwoorden. Als we de geruchten over de RTX 4070 moeten geloven, dan zou deze grafische kaart vrij gemakkelijk betere prestaties moeten kunnen leveren dan die RTX 3070 TI, dus krijg je wel iets meer waar voor je geld.

Opinie: Deze prijs voelt toegankelijker en dat is een positieve ontwikkeling

599 dollar voor een grafische kaart is nog steeds vrij duur. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat de we de RTX 4070 als een van de beste goedkope grafische kaarten zullen verkondigen. Daarvoor kunnen we beter wachten op de RTX 4060 of 4050.

Toch betekent deze grafische kaart de terugkeer van echte midrange kaarten binnen deze generatie van GPU's en het lijkt erop dat Nvidia op dat vlak nu weer een voorsprong heeft, aangezien de goedkoopste AMD GPU van deze nieuwe generatie de Radeon RX 7900 XT van 899 dollar (960,72 euro) is.

We hebben eerder al Nvidia én AMD bekritiseerd voor de ontoegankelijke prijzen van de huidige generatie van grafische kaarten. Als je het ons vraagt, dan zou niemand bijna 2000 euro (of meer bij een andere fabrikant dan Nvidia zelf) moeten hoeven betalen voor een RTX 4090 . Maar 599 dollar voor een gaming-GPU die (met de juiste instellingen) een 4K-resolutie aankan, beschikt over DLSS 3 en veel minder stroom verbruikt dan de flagship kaarten? Heel graag, Nvidia!

Aangezien de "grotere broer" van de aankomende grafische kaart, de RTX 4070 Ti, al beschikbaar is voor 799 dollar (909 euro), lijkt deze nieuwe adviesprijs ook wel redelijk. Die duurdere GPU staat inmiddels bovenaan onze lijst van de beste grafische kaarten dankzij zijn goede prijs-kwaliteitverhouding. We hopen dan ook dat de 4070 vergelijkbare prestaties gaat leveren voor een lagere prijs (gezien ze dezelfde basis hebben met de AD-104 GPU), zeker na de "onlancering" van de 12GB RTX 4080 van vorig jaar.

We zullen het in ieder geval gaan meemaken. De RTX 4070 moet zijn verwachte prestatievermogen wel echt gaan waarmaken om zijn prijs te verantwoorden, maar we zijn er optimistisch over en dat is al een tijdje niet meer het geval geweest bij grafische kaarten, dus dat voelt goed.