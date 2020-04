Facebook dark mode binnenkort beschikbaar op iPhones

Aan Facebook dark mode wordt al maandenlang gewerkt en het ziet er eindelijk naar uit dat een versie voor iPhone-gebruikers binnenkort klaar is om te testen.

In tegenstelling tot de WhatsApp dark mode, die voor alle platforms tegelijk verscheen, lijkt de nieuwe look van Facebook in golven aan te komen.

De officiële lancering van de Facebook dark mode voor desktop begon vorige maand. "Vanaf vandaag heeft de meerderheid van de mensen op Facebook toegang tot het nieuwe ontwerp van de desktop", vertelde een woordvoerder van het bedrijf TechCrunch in maart.

Een nieuwe knop aan de bovenkant van het scherm verscheen met de vraag of gebruikers 'de nieuwe Facebook' wilden proberen. Wanneer er op werd geklikt, verscheen er een nieuwe optie voor het inschakelen van de donkere modus in het instellingenmenu.

De Android-versie is nog niet klaar voor lancering, maar een handvol gebruikers heeft al vroeg toegang gekregen en het aantal testers is in de loop van de weken geleidelijk aan toegenomen.

iPhone-gebruikers bleven daarentegen in de kou staan zonder dat er sprake is van een speciale Facebook dark mode. Daar komt nu verandering in.

Apple dooft de lichten

WABetaInfo, een website die bekend staat om het ontdekken WhatsApp-functies die verborgen zijn in de bètaversie van de app, heeft in de nieuwste bètaversie van Facebook bewijs gevonden van een donkere modus voor Facebook.

De eerste blikken tonen een interface die sterk lijkt op de Android-versie, met een donkergrijs ontwerp dat er handig uitziet, maar niet overeenkomt met het eigen kleurenschema van het besturingssysteem. Dat laatste kan voor sommige gebruikers een doorn in het oog zijn.

Dat zou natuurlijk kunnen veranderen voor de uiteindelijke release, maar het zou zeker nuttig zijn als alle versies van de app hetzelfde uiterlijk zouden hebben.

De Facebook dark mode is nog niet beschikbaar voor bètatesten (tot nu toe zijn het alleen maar bronbestanden die in het app-pakket zijn weggestopt), maar we houden je op de hoogte als dat verandert.