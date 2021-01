Eerste Samsung Galaxy S21 teardown is goed nieuws voor reparateurs

De nieuwe Samsung Galaxy S21 smartphones komen met grote veranderingen, zoals een gebrek aan oplader in de doos en geen microSD-kaartsleuf, wat niet in goede aarde valt bij enkele Samsung-fans.

Er is echter ook goed nieuws: de aanpassingen aan de binnenkant van de Galaxy S21 blijken gunstig voor reparatiewerkplaatsen en doe-het-zelvers. Techkanaal PBKreviews gaf de Galaxy S21 net een positieve score als het op repareerbaarheid aankomt.

De teardown van de Samsung Galaxy S21 bleek eerder snel en pijnloos vooruit te gaan. Het achterste paneel kwam er in één stuk af (niets brak) nadat de nodige warmte werd aangebracht. Veel van de componenten konden worden verwijderd na het losmaken van enkele schroefjes en flexibele bandkabels hier en daar.

Na het verwijderen van de rugplaat zijn er slechts 22 Philips kruiskopschroeven die het meeste op zijn plaats houden. Dat klopt, er is niet veel exotisch dat je moet losschroeven. Om de rugplaat te verwijderen kan je zelfs een haardroger gebruiken in de plaats van een aangepast opwarmingsapparaat, aldus PBKreviews.

Veel van de interne componenten komen er in één geheel af, wat het eenvoudiger maakt om ze individueel te vervangen. PBK-reviews legde het proces van het verwijderen van de display uit, maar toonde het niet in de video. We zullen dus moeten wachten op andere teardowns om te zien of het stevig genoeg is om eenvoudig te worden verwijderd.

Van de ene teardown naar de andere

Het is moeilijk om een directe vergelijking te maken met de repareerbaarheid van andere toestellen, aangezien PBKreviews geen numerieke rating aan alle reviews toekent. Het gaf een score van 7,5/10 voor de repareerbaarheid van de Galaxy S21. Bij het bekijken van de teardown van de Galaxy S20 FE leek het alsof de vorige smartphone op sommige vlakken eenvoudiger uit elkaar gehaald kon worden (zeker als het op de cameramodules aankomt), maar er was geen score om het mee te vergelijken.

Ook al moet je niet teveel aandacht schenken aan het vergelijken van scores van verschillende bronnen rond verschillende toestellen, toch kreeg de Galaxy S20 Ultra slechts een score van 3/10 van iFixit voor repareerbaarheid. Misschien doet Samsung zijn best om meer herstelbare toestellen te maken en daarmee minder producten in de vuilbak te laten belanden. Dat lijkt een ecologische zet die in het rijtje past van het gebrek aan oplader bij de smartphones.

Niet alles was echter eenvoudig om uit elkaar te halen. De selfiecamera, vingerafdruklezer onder het scherm en de batterij waren allemaal stevig bevestigd of vastgelijmd.

Hoe dan ook, eenvoudig te herstellen smartphones zijn een goede zaak, en we hopen dat meer toestellen dit jaar met dezelfde eigenschap verschijnen.