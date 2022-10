Eerste beelden van The Sims 5 eindelijk onthuld

Het heeft even (lees: jaren) geduurd voor nieuws over een nieuwe Sims, maar we hebben dan toch eindelijk een eerste indruk gekregen van The Sims 5.

Eerste beelden van het eerste The Sims-computerspel sinds The Sims 4 uit 2014 werden bekendgemaakt tijdens de ‘Behind The Sims’-summit (opens in new tab). Lyndsay Pearson, die aan het hoofd staat van The Sims binnen EA, geeft wel aan dat het nog jaren kan duren voordat we de nieuwste telg in de familie te zien krijgen.

De naam The Sims 5 is nooit officieel genoemd, maar de kans dat dit iets anders is dan de vijfde editie in de serie is nagenoeg nihil. Het spel dat tot nu toe de titel Project Rene kent, krijgt ondersteuning voor cross-platform en de eerste beelden lieten het spel zien op zowel de computer als op mobiele apparaten. Het is belangrijk om te beseffen dat dit geen versie is van The Sims Freeplay of The Sims Mobile, twee Sims-games die niet kunnen tippen aan de originele serie.

Pearson hintte ook naar een mogelijke multiplayer modus waarin je of alleen of met vrienden kan bouwen en spelen. Over bouwen gesproken: de bouwmodus lijkt ook een flinke update te krijgen. Je kan meubels gemakkelijker naar je eigen smaak vormen met nieuwe kleurtjes en patroontjes. Daarnaast kan je ook zaken zoals kussens individueel plaatsen en elk item kan je zelf draaien om de perfecte inrichting te realiseren.

(Image credit: EA)

Nog langer wachten

Het heeft erg lang geduurd voordat we enig nieuws kregen over de opvolger van de nog steeds mega populaire The Sims 4. Het feit dat we wellicht nog jaren moeten wachten voordat we dan ook echt het nieuwe spel kunnen spelen, is niet ideaal. Ondanks de ruim acht jaar sinds het vorige spel in de serie zijn er bijna geen spellen die kunnen concurreren met de langlopende serie.

Er is wel een spel in ontwikkeling genaamd Paralives, wat aanvoelt als een Sims-spel en veel mensen online zien ook de overeenkomsten tussen beide. Het kan zijn dat we allemaal zijn overgestapt op Paralives tegen de tijd dat The Sims 5 eindelijk uitkomt.



Of we spelen tot dat moment nog steeds The Sims 4, want dat spel is nu volledig gratis voor iedereen.