The Sims 5: nieuws, geruchten en alles wat we weten

Als je recent over The Sims 5 hebt gedagdroomd, ben je niet alleen. Alhoewel het nog niet officieel is onthuld door EA Maxis, wordt het volgende deel van de gigantisch populaire simulatie-franchise momenteel ontwikkeld. De ontwikkelaar hint dan ook dat de ''volgende generatie'' van The Sims een focus op sociale en online sferen. Geruchten gaan zelfs zo ver door te zeggen dat de nieuwe Sims-titel in de cloud gebaseerd zit en multiplayer-elementen bevat.

The Sims 4 is, natuurlijk, nog steeds razend populair met de uitbreidingen, pakketten, mods en zelfs live muziekfestivals om het interessant te houden. De game komt ondertussen steeds dichterbij diens zevende verjaardag. Het is dan ook niet vreemd dat fans nieuwsgierig worden wat Maxis en EA voor de franchise in petto hebben.

Aangezien we nog geen flinke aankondiging hebben gehad vanuit EA lijkt het erop dat als The Sims 5 eraan komt, deze nog een tijdje op zich laat wachten. In de tussentijd verzamelen wij alle nieuwtjes en geruchten over de game voor jou in dit artikel. Deze wordt aangevuld als er updates zijn.

[Update: Is het mogelijk dat een recent patent wijst op het implementeren van AI-technologie in The Sims 5? Lees verder om erachter te komen.]

The Sims 5: in het kort

Wat is het? Het volgende deel in de zeer geliefde life-simulatie-franchise The Sims

Wanneer verschijnt het? Onbekend

Waar kan ik het op spelen? In het verleden kwam The Sims altijd als eerste naar pc, met later een release voor consoles

The Sims 5 releasedatum

Zoals het eruit ziet is de game nog helemaal niet zo ver. NME zegt dat The Sims 5 momenteel in de ''conceptfase''. Met dat in gedachten zien we The Sims 5 pas over enkele jaren. We gaan ervanuit dat we nog minimaal een jaar moeten wachten.

Goed om te weten is dat het gat tussen The Sims-titels vaak groot is. The Sims 4 kwam in 2009 uit, waarna The Sims 4 in 2014 werd uitgebracht. Dit betekent dat we nu de langste periode doormaken zonder een gloednieuwe mainline Sims-game.

Wel is het zo dat The Sims 4 nog steeds springlevend is en EA er ook nog niet mee klaar is.

Cottage Living is de meest recente uitbreiding voor The Sims 4, met een release in juli 2021. Het is mogelijk dat EA en Maxis nog een aantal pakketten voor deze generatie uitbrengen, alhoewel het voelt alsof er niet veel ideeën meer over zijn.

EA bleef wel uitbreidingen uitbrengen voor The Sims 3 tot oktober 2013, enkele maanden nadat The Sims 4 in mei 2013 werd aangekondigd met een verwachte release voor september 2014. Het kan dus dat het blijven uitbrengen van nieuwe content niet betekent dat EA nog niet klaar is met The Sims 4, maar ook niet dat het niet bezig is met The Sims 5.

The Sims 5: wat voor gameplay kunnen we verwachten?

Er zijn momenteel geen trailers voor The Sims 5 uitgebracht. Het is dus nog enkel speculeren wat de volgende generatie The Sims ons gaat bieden.

Wat gameplay betreft kunnen we verwachten dat The Sims 5 vergelijkbaar is met vorige delen, ongeacht hoe de game eruit gaat zien.

Je hebt nog steeds dagelijkse behoeftes en emoties die je moet bijhouden, voltooien en vult door bepaalde acties te doen als eten en vreemdelingen op straat aan te spreken.

Sims-gameplay is door de jaren heen relatief weinig veranderd. Enkele nieuwe toevoegingen en quality of life-updates worden erin gegooid. Het wordt interessant om te zien of The Sims 5 hiervan afwijkt of dit concept juist een nieuwe dimensie geeft. Wellicht wordt het zelfs mogelijk om directe controle vanuit de derde persoon over je Sims te krijgen, in plaats van van bovenaf te klikken en te bewegen.

Het is mogelijk dat als de game een multiplayer-modus krijgt zoals geruchten die rondgaan zeggen, de gameplay significante veranderingen krijgt in vergelijking met vorige titels.

The Sims 5 multiplayer: geruchten, nieuws en meer

Gaat de game gebruik maken van AI-technologie?

Een patent, aangevraagd door EA in april 2020 en goedgekeurd in oktober 2021, onthult AI-technologie die mogelijk in The Sims wordt gebruikt om foto's van mensen in echte personages voor in de game te veranderen.

Sims Community zegt dat het patent AI-technologie noemt en spelers foto's van zichzelf of karakters laat uploaden zodat deze vervolgens in een accurate Sim worden veranderd.

Alhoewel de eerste Sims-game het mogelijk maakte om een afbeelding van een gezicht op een karaktermodel te plaatsen in de Sims Creator, waren de resultaten niet bepaald denderend. Deze AI-tech zou effectiever kunnen zijn in het creëren van een karakter die echt op je lijkt, maar er bestaan helaas momenteel nog geen voorbeelden om de vaardigheden te laten zien.

EA bezit het patent dus we moeten wachten om te zien hoe en wanneer ze de technologie implementeren. Het is ook niet duidelijk of we dit terugzien in The Sims 4 welke waarschijnlijk nog wat nieuwe content ontvangt in het komende jaar, of dat de ontwikkeling ervan nog lang genoeg duurt om het in The Sims 5 te introduceren.

EA blijft The Sims 4 verbeteren

Na de release van The Sims 4: Landelijk Leven-uitbreiding heeft EA Maxis niet onthuld hoe de toekomst van The Sims 4 eruit ziet. De ontwikkelaar meldde in een blogpost dat de roadmap ''gefocust blijft op het verbeteren van content die in de game zit''. Toekomstige uitbreidingen met ''weerwolven, zombies en feeën'' werd dan ook niet bepaald uitgesloten.

Dit is niet bepaald goed nieuws voor een nabije release van The Sims 5. We hebben waarschijnlijk geluk als we voor 2023 de game in handen krijgen. The Sims 4 werd drie jaar lang ontwikkeld, dus is het logisch dat EA Maxis The Sims 4 blijft onderhouden. Het verbeteren van een titel voor fans die al veel geld hebben gestopt in de basisgame, uitbreidingen en gamepakketten is een goede zaak.

EA Play Live 2021 en Gamescom no show

EA hield de EA Play Live 2021-showcase op 22 juli 2021, maar zonder aankondiging van The Sims 5 waar velen op hoopten. Gezien de recente release van The Sims 4-uitbreiding Landelijk Leven, waardoor de roadmap van de Summer of Sims afgesloten wordt, is dit wellicht geen verrassing.

EA was ook aanwezig bij het volledig digitale Gamescom 2021 in augustus dat jaar, maar de game is ook daar niet geïntroduceerd. We kunnen ons voorstellen dat we tijdens EA Play Live 2022 wellicht meer horen over de toekomst van The Sims.

Sims Sessions: een teken dat er meer aan komt?

In de maanden mei, juni en juli in 2021 organiseerde EA de Summer of Sims, met de aanwezigheid van updates, evenementen en een nieuwe uitbreiding: Landelijk Leven. Er was zelfs een in-game muziekfestival als onderdeel van dit zomerevenement, genaamd Sims Sessions. Alles wat je nodig had om mee te doen was in het bezit zijn van The Sims 4. Over het evenement zijn we wisselend positief, maar we vragen ons vooral af of het een teken is wat we kunnen verwachten van de The Sims-franchise.

In 2020 noemde Andrew Wilson elementen van ''sociale interactie en competitie'' dat ''onderdeel wordt van de huidige Sims-ervaring in de komende jaren''. Recentelijk zei EA's Laura Miele dat EA wil ''bouwen aan onderdelen voor mensen om met het leven samen te spelen''. Dit gezamenlijke event, met echte artiesten en een out-of-game hashtag op TikTok, had zeker sociale elementen en een connectiecomponent waar EA graag op wil leunen.

Hinten op de toekomst?

Het lijkt erop dat EA op The Sims 5 heeft lopen hinten. Tijdens een gesprek met Geoff Keighley op GamesBeat Summit 2021 van Venturebeat gaf studiohoofd van EA, Laura Miele, bevestiging dat ''de volgende generatie'' van de Sims-franchise in de maak is. Ook lijkt daar een focus te zijn op de ''vruchtbare grond'' op het gebied van sociale en online elementen.

''We zullen werken aan de instrumenten voor spelers om met het leven te spelen, dat is ons merk, simulatie, en het idee voor mensen om met elkaar met levens te spelen,'' vertelde ze.

''The Sims Online kwam in 2002 uit, wat ik niet kan geloven, en ik denk dat we zeker onze tijd vooruit waren.''

Ze vervolgt met: ''I denk dat we 20 jaar later veel hebben geleerd hoe spelers interactie creëren, wat hen motiveert en hoe spelers samen kunnen coöpereren. Zoals je je wel kunt voorstellen, terwijl we nadenken over de volgende Sims-generatie, is het belangrijk dat we de beste onderdelen en erg veel flexibiliteit hebben, maar ook dat spelers echt hun creativiteit kunnen uitbreiden en items en objecten in de wereld kunnen uitbrengen.

''En dat dan samen doen. Ik denk dat het een van onze grootste kansen is met The Sims: het sociale component dat we naar deze franchise moeten brengen en het merk. Het team werkt hard aan de volgende generatie van die ervaring.''

Multiplayer-componenten

Of multiplayer wordt toegevoegd aan The Sims is iets dat veel besproken wordt op de officiële Reddit-site. Het is dan ook grotendeels controversieel. Het kan zijn dat er wordt verwacht dat er iets wordt toegevoegd wat lijkt op de The Sims 4-community online functies. Deze laat spelers creaties online delen in de game.

EA CEO Andrew Wilson zei in januari 2020 dat de volgende game in de Sims-serie single-player- en multiplayer-elementen kan bevatten. Ook zei hij dat er elementen van The Sims Online mogelijk in de nieuwe titel terug te vinden zijn.

''Terwijl Maxis blijft nadenken over de nieuwe generatie van The Sims, zowel over de platformen verspreid als in een cloud-toegankelijke wereld, moet je je voorstellen dat we altijd trouw willen blijven aan wat we hebben. Onze inspiratie, ontsnapping, creatie en zelf-verbeterende motivaties. Het zijn dit soort zaken die onderdeel worden van de bestaande Sims-ervaring in de komende jaren,'' zei Wilson op de Sims Community-website.

Hij vervolgt met: ''We zijn erg enthousiast. Dit is een game die geen echte concurrentie heeft in zijn categorie als het gaat om het brengen van deze motivatie naar de spelers. We denken dat het een kansrijke groeimogelijkheid voor ons is in de vele jaren die komen.''

The Sims met multiplayer-mogelijkheden zou een grote aankoopreden zijn voor vele fans van de serie. Er zijn veel momenten geweest tijdens het spelen van The Sims dat we wensten dat we een nieuw huishouden in de game konden starten en onze vrienden hun eigen karakters konden spelen.

Deze functie bestond al in The Sims 2 op PS2-consoles met geweldig effect. Twee spelers konden allebei een karakter creëren en in hetzelfde huis wonen, op hetzelfde scherm: het was fantastisch.

Komt The Sims 5 naar console?

Op dit moment is er geen concrete informatie over The Sims 5, maar we kunnen verwachten dat het een keer naar de PS5 en Xbox Series X komt.

Bij alle voorgaande games is er eerst een release op pc, waarna deze wordt aangepast voor consoles en andere systemen. We verwachten dat hetzelfde gebeurt met The Sims 5. The Sims 4 werd in 2014 op pc uitgebracht, maar kwam pas in 2017 naar consoles. Wees dus voorbereid op langer wachten voordat de pc-versie naar console komt.

Wat kunnen we verwachten aan uitbreidingen en game-pakketten?

De regelmatige releases van uitbreidingspakketten brengen steeds weer nieuw leven naar de Sims. The Sims 3 ontving 11 uitbreidingen, welke allemaal nieuwe elementen bevatten, zoals huisdieren of de Studententijd-uitbreiding. Hierdoor bleef de game vernieuwend en levendig.

Momenteel heeft The Sims 4 meer dan 10 uitbreidingspakketten en zelfs meer game- en onderdeel-pakketten. Wat we hiermee willen zeggen is dat The Sims 5 waarschijnlijk dezelfde behandeling krijgt, met verschillende vernieuwingen en updates door de generatie heen.