Eerste beelden uit seizoen 2 van The Umbrella Academy tonen setting in de jaren 60

Opgelet: spoilers van seizoen 1 van The Umbrella Academy!

The Umbrella Academy seizoen 2 verschijnt op Netflix in juli. We krijgen nu van Netflix zelf de eerste beelden van de serie te zien met concrete informatie. Het tweede seizoen speelt zich namelijk af in de jaren 60. In de finale van seizoen 1 ontsnapte de Hargreeves familie aan de apocalyps met behulp van de tijdmanipulatiekracht van Five (Aiden Gallagher), maar hun bestemming was onbekend.

Nu wordt het duidelijk dat ze zijn aangekomen in het begin van de jaren '60 in Dallas, Texas. Maar er is een twist: aangezien Five's krachten nogal onvoorspelbaar zijn, zijn alle familieleden op verschillende tijdstippen in Dallas geland. Five verschijnt als laatste en moet hen herenigen om een nieuwe bedreiging te stoppen.

De setting van Dallas is geïnspireerd op het tweede deel van de strip, dat Dallas werd genoemd, en bevatte inderdaad een John F Kennedy-gerelateerde plot. De keuze van deze setting zou kunnen betekenen dat we een gelijkaardig plot te zien krijgen.

Bekijk de afbeeldingen hieronder:

so they're uhhhhh...new in town. pic.twitter.com/DdocDpNHFCJune 16, 2020

no, we will not be answering any questions at this time 🙃 pic.twitter.com/ieD8cK4o3CJune 16, 2020

The Umbrella Academy seizoen 2 verschijnt op Netflix op 31 juli.

Een van de grootste Netflix-hits

The Umbrella Academy was de negende meest populaire nieuwe film/serie op Netflix in 2019. Hij komt daarmee achter series als Stranger Things en The Witcher te staan, maar staat alsnog in de top 10.

De serie is gebaseerd op een reeks graphic novels van Gerard Way en Gabriel Bá, hoewel de serie een aantal aanpassingen maakt. Het tweede seizoen was net op tijd gefilmd voor de coronamaatregelen van kracht werden en de post-productie heeft de serie kunnen afwerken vanop afstand.