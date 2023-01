Één versie van iPhone 15 kost mogelijk minder dan verwacht

Niemand klaagt bij een prijsverlaging en zeker niet bij producten van Apple. We hebben nu goed nieuws voor Apple-fans, want volgens een recent gerucht zou het bedrijf overwegen om de prijs van de aankomende iPhone 15 Plus te verlagen.

Deze informatie is afkomstig van Yeux1122 op het Zuid-Koreaanse sociale netwerk Naver (via Macworld (opens in new tab)). De beslissing om de prijs te laten zakken zou een reactie zijn op de tegenvallende verkoop de iPhone 14 Plus.

In september van 2022 toonde Apple geen mini-versie van de iPhone 14, maar wel een Plus-versie. Die kreeg een vanafprijs van 1169 euro voor 128GB opslag en lag pas enkele weken na de andere drie iPhones in de winkelrekken. De interesse voor deze grotere iPhone blijkt echter beperkt te zijn.

Er waren eens vier iPhones

Hoewel Apple de iPhone 15 Plus in theorie nog kan schrappen, zit hij mogelijk al te ver in het ontwikkelingsproces daarvoor. Een prijsverlaging zou de volgende logische stap zijn om de schade te beperken.

De iPhone 14 Pro Max heeft hetzelfde scherm als de Plus, maar voegt daar features als een snellere chip, het Dynamic Island en always-on-display aan toe voor een paar honderd euro extra.

Vooralsnog weten we niet hoe groot de prijsverlaging zou kunnen zijn en of de prijzen van de andere iPhones ook aangepast zullen worden. We hebben wel gehoord dat Apple een krachtigere en duurdere iPhone 15 Ultra zou kunnen lanceren.

De prijzenkwestie

De prijs is altijd cruciaal voor een smartphone: de beste goedkope telefoons hebben misschien niet de snelste chips of de beste schermen, maar ze kosten aanzienlijk minder. Je krijgt daarom wel waar voor je geld.

De afgelopen jaren waren de Pro-modellen de iPhones de meest interessante opties. De iPhone 14 Pro was mogelijk de interessantste smartphone die Apple de voorbije jaren heeft onthuld, omdat de goedkopere iPhones zijn uitgerust met de A15 Bionic-chip van 2021.

Wie de iPhone 14 koopt, krijgt een telefoon die langzamer is dan de Pro, zwakkere camera's heeft en het innovatieve Dynamic Island mist. Hij is dan wel goedkoper, maar er zijn niet veel andere redenen om hem te kiezen boven de Pro.

We zullen moeten afwachten wat Apple in 2023 doet en mogen niet vergeten dat de iPhone SE (2022) nog steeds verkocht wordt.