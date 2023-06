Eerste blik op Star Wars Outlaws geeft meteen duidelijk beeld van gameplay

We hebben inmiddels voor het eerst 'in-engine' beelden van Star Wars Outlaws gezien.

Hoofdpersoon Kay Vess probeert stilletjes een soort louche ruimteschipgarage te verkennen met haar kleine alien beest als handlanger om iets te stelen, maar belandt uiteindelijk in een blastergevecht. De aankomende game lijkt dus te zijn voorzien van een aantal stealth gameplay-elementen die ons een beetje doen denken aan Ubisoft's Watchdogs-games. Dit wordt dus een heel ander soort Star Wars-spel als Respawn's populaire Star Wars Jedi-serie.

Er is ook een lichte vorm van parkour aanwezig en ook voertuigen maken deel uit van deze ervaring. We zien Vess bijvoorbeeld gebruikmaken van een 'land speeder', terwijl ze achterna wordt gezeten door een groep galactische schurken. De game heeft af en toe ook wel wat weg van Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. De gamewereld van Star Wars Outlaws is in ieder geval uitgebreider dan elke andere Star Wars-game die we tot nu toe hebben gezien. Het hoofdpersonage betreedt bijvoorbeeld ook een dichtbevolkt dorp, waarvan de omgeving ons erg doet denken aan de bekende duinen van Tatooine.

Vess lijkt qua persoonlijkheid wel een beetje op andere antihelden uit het Star Wars-universum zoals Han Solo. Dat is helemaal duidelijk te zien wanneer ze haar blaster tevoorschijn haalt om een geschil op te lossen in een 'cantina'. Het ziet ernaar uit dat we in Star Wars Outlaws meer te maken zullen hebben met moreel grijze situaties dan met de typische strijd tussen de 'light side' en de 'dark side' die we gewend zijn van Star Wars.

We zagen in de trailer ook een systeem waarbij je "gezocht" kan zijn. Dat lijkt vergelijkbaar te gaan werken als de 'bounties' in de Red Dead Redemption-games. De trailer escaleerde nog verder toen we zagen dat je ook in een ruimteschip kan vliegen om rond te reizen en dat je ook gevechten in de ruimte kan aangaan met je ruimteschip. Dat laatste hebben we sinds EA's Star Wars: Squadrons niet meer gezien in een Star Wars-game en dat was dan ook een game die alleen maar om vliegen in ruimteschepen draaide.

Deze nieuwe Star Wars Outlaws-trailer was niet eens extreem lang, maar toch werd er heel veel onthuld over de personages, de setting en een aantal van de dingen, goed en slecht, die we kunnen doen binnen dit grote Star Wars-universum. Dit is een verfrissende aanpak voor een franchise die vaak met dezelfde strijd tussen de Jedi en de Sith te maken heeft. Het is dus leuk dat je hier ook een beetje als crimineel kan spelen, maar niet per se een slechterik hoeft te zijn en dat je als een Jedi of Sith speelt.

Star Wars Outlaws ziet er erg interessant uit en kan dan ook wel eens een van de beste 'open-world' games tot nu toe worden. We zullen je verder ook op de hoogte houden van de andere grote onthullingen tijdens de E3 2023-periode (wat officieel geen E3 meer is).