Cyberpunk 2077: Phantom Liberty krijgt eindelijk releasedatum in nieuwe trailer

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty heeft nu eindelijk een releasedatum en deze werd onthuld tijdens de Xbox Games Showcase aan het einde van een nieuwe 'cinematic trailer'. De DLC zal naar verwachting op 26 september uitkomen, maar je weer maar nooit tegenwoordig.

De eerste 'in-engine' beelden van de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty-uitbreiding zijn inmiddels onthuld en we maken hierin kennis met Idris Elba's nieuwe personage en natuurlijk keert Keanu Reeves ook weer terug. De trailer gaat ook verder in op het einde van de hoofdgame, want we zien in deze trailer dat V en meerdere nieuwe personages alsnog een manier zoeken om ervoor te zorgen dat het hoofdpersonage niet zal sterven. Zoals verwacht speelt de eerste betaalde DLC zich namelijk ook af na het einde van het verhaal van de hoofdgame.

Gelukkig hoeven we als het goed is niet lang meer te wachten voordat we de wereld van Cyberpunk weer opnieuw kunnen betreden. De hoofdgame lanceerde eind 2020 en inmiddels zijn er alweer enorm veel patches en nieuwe in-game content verschenen. Daarnaast is er op Netflix ook een populaire anime-serie verschenen, genaamd Cyberpunk: Edgerunners. Hoe dan ook, het is in ieder geval leuk om Johnny Silverhand weer in actie te zien en we zijn ook zeker benieuwd naar Idris Elba's nieuwe personage en wat hij kan toevoegen aan de populaire, maar tegelijkertijd beruchte RPG.

Cyberpunk 2077 is dankzij het succes van de anime en de vele patches toch weer redelijk populair geworden, na de rampzalige lancering. Fans die de game echter tijdens de lanceringsperiode hebben gekocht, zijn nu echter al bijna drie jaar aan het wachten op een nieuw verhaal in deze wereld. Iets meer verhaal is ook zeker geen slecht idee, want het verhaal van de hoofdgame kan je in principe binnen ongeveer 25 uur uitspelen als je je vooral op de hoofdmissies focust. We weten momenteel nog niet precies hoe lang het verhaal van Phantom Liberty zal duren, maar we hopen dat we er in ieder geval ongeveer 10 uur lang zoet mee zullen zijn.

De terugkeer van Johnny Silverhand is een slimme keuze van de ontwikkelaar, want het personage van Keanu Reeves blijft enorm populair. Hij was erg belangrijk voor het verhaal, dus meer tijd met hem, en waarschijnlijk ook Rogue en andere leden van The Afterlife, zal zeker een succes zijn.

Hoewel E3 2023 officieel niet echt een ding is dit jaar, zijn er alsnog genoeg game-ontwikkelaars en -uitgeverijen die hun eigen showcases houden en wij houden je hier op de hoogte van een aantal van de belangrijkste onthullingen.