Duurdere OnePlus 8 serie ondersteunt hoogstwaarschijnlijk 5G

We hadden verwacht dat er minstens één nieuwe telefoon uit de OnePlus 8-serie 5G-ondersteuning zou krijgen, maar we lijken ernaast te zitten; het is zeer waarschijnlijk dat er twee, misschien zelfs drie OnePlus-apparaten op de markt komen die allemaal de nieuwe telecommunicatiestandaard ondersteunen.

De hierboven genoemde informatie valt af te lezen uit een interview met Pete Lau, de CEO van OnePlus. In het gesprek met CNET meldde Lau dat het bedrijf all in gaat op 5G. De topman voegde daaraan toe dat iedereen veel om naar uit heeft te kijken wat betreft OnePlus, en daartoe behoren ook 5G-producten voor een schappelijke prijs.

Het interview focust zich vooral op het belang van 5G voor OnePlus. Lau is er duidelijk in dat deze nieuwe standaard ook gezien moet worden als een langetermijnintvestering. Of Lau daarmee ook bedoelt dat de OnePlus 8-serie volledige 5G-ondersteuning krijgt of dat er een tweede unieke lijn bijkomt, durven we op dit moment nog niet helemaal met zekerheid te stellen.

Eerder hebben we al gehoord over een relatief goedkoop model dat in de maak is bij de Chinese fabrikant. Het zou gaan om de OnePlus 8 Lite. In plaats van een Snapdragon zou er onder de motorkap een MediaTek-chipset te vinden zijn, die al dan niet 5G ondersteunt. Volgens CNET moeten we niet uitsluiten dat de release van deze telefoon pas voor later dit jaar gepland staat.

5G komt met een prijs

Ben je van plan om een 5G-smartphone in huis te halen, en denk je dat je bij OnePlus aan het juiste adres bent voor een goedkope optie? Dan hebben we wellicht niet zo'n heel goed nieuws: Lau hintte erop dat de nieuwe 5G-telefoons van OnePlus duurder zullen zijn dan 4G-telefoons.

Mocht OnePlus geen 4G-toestellen meer op de markt brengen en dus geen echt goedkope opties meer aanbieden, dan is het de zoveelste prijsstijging die de fabrikant heeft doorgevoerd. Inmiddels is de plek van de ooit zelfbenoemde flagship killer ingenomen door goedkopere toestellen van Xiaomi en in mindere mate Honor.

Heel verrassend is de prijsstijging echter niet, aangezien we nog de eerste 5G-smartphone moeten tegenkomen die niet voor de hoofdprijs over de toonbank vliegt.