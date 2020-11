Dubbele MagSafe-oplader van Apple is niet zo krachtig als je hoopt

Een van de meest spannende eerste toepassingen van MagSafe - het magnetische accessoiresysteem van Apple - was de Dubbele MagSafe-oplader - een draadloze oplader die twee toestellen tegelijkertijd kan opladen, zodat je hem kan gebruiken met jouw iPhone 12, samen met een Apple Watch 6 of ander toestel. Deze oplader is echter niet enkel heel duur, maar zo te zien is hij ook vrij traag.

Zoals opgemerkt door Mark Gurman (een techjournalist bij Bloomberg) heeft Apple de winkelpagina voorzien van een update voor de Dubbele MagSafe-oplader, en onthult daarbij dat als hij wordt gepaard met een 20W USB-C-adapter (die apart wordt verkocht) hij oplaadt tegen 11W, en dat dit maximaal 14W wordt als hij wordt gekoppeld aan een USB-C-adapter van 27W of meer - die ook weer apart wordt verkocht.

De standaard MagSafe-oplader (die slechts één toestel kan opladen) is aan de andere kant sneller met 15W, en heeft daar slechts een adapter van 20W voor nodig.

Een hogere prijs voor tragere snelheden

Het verschil in oplaadkracht is niet gigantisch, maar de prijs wel. De gewone MagSafe-oplader kost €45, en de Dubbele MagSafe-oplader heeft een prijskaartje van €149.

Daarbovenop hebben ze allebei tenminste een USB-C-adapter van 20W nodig, waar Apple nog eens €25 voor rekent, maar maar om met de Dubbele MagSafe-oplader snelheden te halen die in de buurt komen van de standaard versie heb je een adapter nodig van 30W die Apple aanbiedt voor €55.

Dat kost dus €204 voor een opstelling met oplaadsnelheden van 14W met de Dubbele MagSafe-oplader, in vergelijking met €70 voor de standaard MagSafe-oplader - die hoe dan ook geen duizelingwekkende snelheden aanbiedt.

Op het moment van schrijven is het nog niet duidelijk of je in staat zal zijn om de Dubbele MagSafe-oplader te kopen - de winkelpagina zegt gewoon dat hij 'binnenkort beschikbaar' is, maar op basis van het bovenstaande zal je deze misschien niet willen kopen.