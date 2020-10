De nieuwe Windows 10-update is er, maar heeft nu al problemen

De nieuwste Windows 10-functie-update - ook wel bekend als de Oktober 2020-update en Version 20H2 - is gelanceerd voor sommige gebruikers die over versie 1903 of later beschikken.

Windows 10-functie-updates worden twee keer per jaar uitgerold (in de lente en herfst) en introduceren nieuwe en verbeterde functionaliteiten in het besturingssysteem. Ze verschillen van de reguliere 'kwaliteitsupdates' die Microsoft aanbiedt, waarbij het bedrijf meestal veiligheidsgerelateerde problemen aanpakt.

In dit geval houdt de laatste functie-update een nieuw thematisch Startmenu in, meer robuuste Alt+Tab-functionaliteiten en bredere verbeteringen voor de gebruikersinterface.

Deze update is ook de eerste die van Edge Chromium de standaardbrowser maakt op Windows 10, om daarmee de afgeschreven op HTML-gebaseerde Edge Legacy automatisch te vervangen. De nieuwe browser is direct in het besturingssysteem geïntegreerd en kan daarom niet worden gedeïnstalleerd door middel van normale procedures.

Gebruikers verwelkomen doorgaans de komst van nieuwe Windows 10-functies, maar nu heeft Microsoft al problemen met de Oktober 2020-update geïdentificeerd die de ervaring voor sommige gebruikers enigszins verpesten.

Volgens Microsoft documentation onderzoekt het bedrijf nog steeds oude problemen qua incompatibiliteit met bepaalde drivers die geassocieerd zijn met audiotoestellen van Conexant en Synaptics.

"Windows 10-toestellen met audiodrives van Conexant of Synaptics die problemen ondervinden krijgen mogelijk een foutmelding met een blauw scherm te zien tijdens of na het updaten naar Windows 10 versie 2004", stelt het bericht.

Een ander vaag bericht beschrijft mogelijke problemen voor gebruikers van Microsoft IME voor Japanse en Chinese talen die "problemen kunnen ondervinden bij het uitvoeren van verschillende taken."

Tenslotte heeft het bedrijf een nieuwe bug geïdentificeerd die foutmeldingen gaf toen gebruikers probeerden om schijven van derde partijen te installeren, maar dit probleem zou inmiddels zijn verholpen.

Net zoals bij de vorige updates houdt Microsoft de beschikbaarheid van de Oktober 2020-update beperkt "om een betrouwbare downloadervaring te verzekeren." Dit wil zeggen dat niet alle gebruikers meteen in staat zullen zijn om de update te downloaden.

Om te controleren of de update reeds beschikbaar is voor jouw toestel moet je deze stappen volgen uit een nieuwe blogpost van Microsoft: