Microsoft lanceert Edge-browser op Chromium-basis officieel voor alle platformen

Na de teleurstellende webbrowsers die Microsoft op zijn naam heeft staan (Internet Explorer en Edge) heeft het bedrijf hard gewerkt om zijn nieuwere Edge-browser in een volledig nieuw jasje te steken.

Microsoft zit hierbij goed op schema en heeft vandaag de nieuwe Edge-browser gelanceerd, inclusief het nieuwe logo. De browser is nu ook gebaseerd op Chromium, dat ook gebruikt wordt als basis voor Google Chrome.

Edge kan je downloaden op de officiële pagina van Microsoft en is compatibel met macOS, iOS, Android, Windows 10, 8.1, 8 en zelfs nog Windows 7, hoewel die versie niet langer bijgewerkt wordt.

Beter dan ooit tevoren

Nieuwe functies zijn onder andere uitgebreide privacy tools, ondersteuning voor 4K-streaming, optimalisatie voor Windows 10, beveiliging op bedrijfsniveau en ondersteuning voor Chrome-extensies die je kan downloaden in de Microsoft Store of Chrome Web Store.

Microsoft claimt ook dat deze nieuwe versie van Edge twee keer sneller is dan de vorige versie. Dit komt ongetwijfeld door de Chromium-basis. We moeten wel nog testen hoe deze nieuwe Edge zich verhoudt tegenover de concurrentie zoals Mozilla Firefox en Google Chrome.

In principe is dit de 79e stabiele versie van Edge die in februari opgevolgd zal worden door Edge 80. Gemiddeld krijgt de browser elke zes weken een update.

Windows 10-gebruikers zullen de nieuwe browser automatisch ontvangen in de komende weken. Je kan hem natuurlijk ook handmatig downloaden. Persoonlijke instellingen van de oude Edge-browser zullen tot slot automatisch overgezet worden naar de nieuwe versie.