Windows 10 startmenu krijgt mogelijk ingrijpende nieuwe aanpassing

Het Windows 10 startmenu lijkt binnenkort te mogen rekenen op een vernieuwd design, met onder andere meer afgeronde hoeken. Die informatie valt op te halen uit een screenshot die online gelekt is.

De screenshot is opgemerkt door Windows Latest en toont een glimp van wat we eventueel mogen verwachten van het nieuwe Windows 10 startmenu. De afbeelding is geplaatst op een Microsoft tips-pagina, waar op een gegeven moment wordt gesproken over het aanpassen van het menu.

(Image credit: Microsoft)

De screenshot die de aanpassingen toont aan het startmenu toont vakken met afgeronde hoeken in plaats van scherpe vierkantige hoeken die we momenteel zien in de officiële versie van Windows 10. De zoekbalk onderaan heeft ook afgeronde hoeken, en dit is wederom anders dan wat we op dit moment gewend zijn.

De theorie is dat deze schermafbeelding genomen is van een testversie, en ons een beter beeld geeft van wat er in de pijplijn zit voor het startmenu, of op z'n minst wat Microsoft in gedachten heeft qua vernieuwingen aan de interface.

Moderne aanpassingen

Zoals altijd hebben we geen idee wanneer de tweaks ingevoerd worden, als dat al überhaupt gaat gebeuren. De afbeelding van de interface ziet er in ieder geval erg strak uit, en het zou goed aansluiten bij andere aanpassingen die geïmplementeerd worden in Windows 10 om het een moderner gevoel te geven.

We hebben geronde hoeken ook al gezien in eerdere previewversies, dus de aanpassingen zien er wat dat betreft vrij logisch uit.

Historisch gezien heeft Microsoft afgeronde hoeken in het verleden gebruikt, maar met Windows 8 en haar 'Metro UI' ging de fabrikant voor een strakkere look met meer vierkanten, om zich zo te differentiëren van andere platformen.

We hebben ook al gezien dat Live Tegels aangepast worden op basis van of het lichte of donkere thema in gebruik is, en ook de algehele look ziet er een stuk beter uit. We verwachten dat de eerstvolgende grote updates hun weg vinden naar de gewone gebruikers bij de Windows 10 update gepland voor de eerste helft van 2021.