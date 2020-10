Windows 10 opstarttijden kunnen verkort worden dankzij deze nieuwe functie

Windows 10 maakt een verandering aan de manier waarop programma's worden toegevoegd aan de lijst met applicaties die lopen van zodra het toestel zich op start. Hiermee kunnen gebruikers zien wanneer applicaties worden toegevoegd aan deze opstart-lijst tijdens de installatie - waarna je dus de kans krijgt om dit te voorkomen.

Zoals je weet is de huidige situatie zo dat als je een applicatie installeert, je na verloop van tijd kan beginnen merken dat jouw PC zich steeds een beetje trager opstart. Als je naar het opstartscherm gaat (bij Instellingen > Apps, maar het is ook zichtbaar bij Taakbeheer), dan zie je dat de app is toegevoegd aan deze lijst met programma's die automatisch lopen als jouw computer opstart.

Dit is natuurlijk geen ideale situatie, zeker voor gebruikers met minder tech-kennis, die zelfs niet kunnen beseffen wat er gaande is. Hoe meer applicaties er op deze lijst staan, hoe langer het opstarten in beslag neemt, zeker als de apps in kwestie veeleisende stukjes software zijn.

Het goede nieuws is dat met de laatste preview build van Windows 10, die gelanceerd moet worden in de eerste helft van 2021, Microsoft de dingen verandert zodat programma's nu de gebruikers op de hoogte brengen van het feit dat ze zich aan de lijst met opstart-apps hebben toegevoegd.

Op weg naar meer duidelijkheid

Zoals blijkt uit een bericht van Windows Latest, zien de testers van de 21H1-update nu een 'startup app notificatie' die opspringt om de gebruiker te laten weten dat het programma dat wordt geïnstalleerd is geconfigureerd om ook op te springen bij het opstarten.

Als je niet wil dat dit gebeurt, dan kan je op dat moment klikken op de notificatie, die vervolgens de lijst met opstart-apps tevoorschijn tovert, waardoor je de app in kwestie kan beletten van automatisch te lopen bij het opstarten.

Je kan natuurlijk een programma nog steeds automatisch lopen als je wil, en het dus ook gewoon ingesteld laten.

Dit is een kleine verandering, maar zeker een handige als het op grotere transparantie aankomt. Ook zorg je er zo voor dat jouw PC geen slak wordt bij het opstarten van Windows 10 (en dat alle programma's automatisch opstarten met het besturingssysteem).