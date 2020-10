Windows 10-update rolt misschien vandaag nog uit

De Windows 10 Oktober 2020 Update zou vandaag nog kunnen worden vrijgegeven - dat zeggen de laatste geruchten tenminste.

Windows Latest heeft zijn detectivepet op gezet en gelooft dat er een mogelijkheid is dat de Oktober 2020 Update vandaag nog wordt uitgerold, samen met de gebruikelijke patches van Microsoft die plaatsvinden op de tweede dinsdag van de maand.

De hinten die in deze richting wijzen houden het feit in dat Microsoft vandaag nog backend wijzigingen heeft aangebracht aan de Media Creation Tool, wat mogelijk in voorbereiding is van de lancering van de Oktober 2020 Update.

Verder observeert Windows Latest dat de softwaregigant is begonnen met het uploaden van de mediabeelden van de update op zijn servers.

Goed nieuws

Het is zeker goed nieuws dat we de Oktober 2020 Update misschien nog deze week mogen verwachten, al zijn we niet zeker of dit nog vandaag zal zijn. Uiteindelijk is en blijft het allemaal gokwerk, en we moeten het dan ook steeds met de nodige hoeveelheid zout nemen.

De Oktober 2020 Update zit nu al drie weken in zijn laatste ontwikkelingsfase, zonder dat er op de laatste minuut nog grote problemen opduiken.

Zelfs als de Oktober 2020 Update vandaag uitrolt, vergeet dan zeker niet dat het hoe dan ook nog even duurt vooraleer je ermee aan de slag kan, afhankelijk van welke versie van Windows 10 je momenteel gebruikt (deze volgende update is een activeringspakket), en de hardware-configuratie van jouw PC (problemen qua compatibiliteit zijn ook een grote zorg voor Microsoft, zoals altijd).

Dit zou eenvoudige upgrade moeten zijn, aangezien het een kleine aanpassing is - zoals de November 2019 van vorig jaar - geleverd via een activeringspakket voor zij die reeds op de Mei 2020 Update zitten (wat wil zeggen dat het neerkomt op het 'omgooien van een schakelaar').