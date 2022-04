Blaast Apple de iMac Pro nieuw leven in met M3-chip?

Als je recente geruchten gelooft, is de Apple iMac Pro een reliek uit het verleden. Een recent gerucht wijst er echter op dat de iMac Pro nog leeft.

Volgens Mark Gurman's meest recente nieuwsbrief voor Bloomberg is er een M3-versie van de iMac Pro in de maak. Het uitbrengen hiervan staat volgens Gurman gepland voor ''op zijn vroegst het einde van volgend jaar''. Hij gelooft verder niet dat Apple de M2 iMac overslaat. In maart meldde hij al dat hij de lancering van deze desktop binnenkort verwacht.

Gurman is niet de enige die in een aankomende iMac Pro gelooft. Ming-Chi Kuo, een andere betrouwbare Apple-analist, beweerde vorige maand ook dat een Mac Pro en iMac Pro in 2023 worden uitgebracht.

Het aankomende WWDC-evenement van Apple op 6 juni brengt mogelijk meer informatie over de iMac Pro. Maar tot de techgigant de desktop officieel onthult, nemen we alle geruchten met een korreltje zout.

Analyse: Mac Studio is de betere optie

Het Apple March Event kwam en ging weer, met aankondigingen van verschillende nieuwe technologie van het bedrijf. Toch kondigde Apple geen iMac 27 inch (2022) aan en stopte zelfs stilletjes met het maken van deze versie.

Alhoewel de nieuwe geruchten wijzen op een iMac Pro die ergens volgend jaar verkrijgbaar is, voelt de iMac Pro ietwat overtollig aan naast de Mac Studio.

De Studio Display heeft 5K-resolutie, P3 kleurgamma-coverage met 10-bit kleurdiepte, 600-nit helderheid, drie ingebouwde microfoons, een geluidssysteem met zes speakers en een A13 Bionic-chip.

Verbinden van de Studio Display aan de Mac Studio is mogelijk. Het biedt een compact alternatief en is een gemakkelijke manier voor gebruikers om de pc te vervangen als het verouderd is. Doordat het all-in-one-concept vervalt, kan Apple zich focussen op meer kracht en betere koeling.

Dat verwijdert niet meteen de hele markt voor de iMac Pro, maar wel significant kleiner. Het is dus interessant om te zien of Apple veel verandert aan de All-in-One pro desktop.