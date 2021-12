Beste party-games voor de kerst op PS4, PS5, Xbox en Nintendo Switch

Op zoek naar de beste party-game om deze kerst te spelen? Zoek dan niet verder. Kerst is een tijd om samen te komen met je familie of je vrienden. Wat is nou een betere manier om de feestdagen te vieren, dan om elkaar in te maken met een potje Mario Party of Jackbox?

Kerst is een tijd van gezelligheid, maar er is niets beters dan elkaar digitaal het leven zuur te maken. Er zijn wat uitstekende party-games beschikbaar op PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One en Nintendo Switch waar dat mee kan.

Als je liever samen speelt dan alleen deze kerst, lees dan snel verder. We hebben een lijst samen gesteld met de beste party-games om de feestdagen door te komen.

Overcooked! All You Can Eat

Platform: PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch en PC

Aantal spelers: Maximaal vier

Het kerstdiner voorbereiden, is gegarandeerd een nachtmerrie. Vergeten ingrediënten uit de diepvries te halen, of de oven aan te zetten is bijna een kersttraditie geworden.

Deze frustratie is nu als game te beleven in Overcooked! All You Can Eat. Deze game bestaat uit de originele Overcooked, Overcooked 2 en alle beschikbare DLC. Het is een kooksimulator die je met meerdere mensen kunt spelen. Je werkt jezelf door verschillende keukens en levels om gerechten te maken voor hongerige gasten. Dit zijn echter geen alledaagse keukens, je moet koken in moerassen, behekste kastelen en instortende mijnen.

Je kan de verhaallijn doorspelen met twee spelers, of het met vier spelers tegen elkaar opnemen.

Super Mario Party

Platform: Nintendo Switch

Aantal spelers: Maximaal vier

Pas op dat je niet de Joy-Cons door de kamer slingert als iemand je ster steelt. Het is een bekend pijnpunt van iedereen die bekend is met de Mario Party-reeks. Super Mario Party is geen uitzondering. In deze game kunnen vier spelers het bekende bordspel gevuld met minigames spelen.

De game zit vol met bekende Mario-personages, minigames, en bijzondere speelmodi. Een potje Super Mario Party staat garant voor plezier frustratie.

Jackbox Party Pack 8

Platform: PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Google Stadia en mobiele apparaten

Aantal spelers: Maximaal tien

Als je op zoek bent naar wat variatie in je party-games, is een Jackbox Party Pack misschien iets voor jou. Deze pakketten zitten vol spellen die je met de hele familie kunt spelen. Jackbox Games brengt ongeveer jaarlijks een nieuw pakket uit. Deze zitten vol met verschillende genres aan spellen. Denk aan trivia, tekenen, of games waarbij je jouw medespelers voor schut probeert te zetten. Je speelt de games via een smartphone, dus extra controllers heb je niet nodig.

Jackbox Party Pack 8 is de nieuwste toevoeging aan de Jackbox-reeks. Hierin zit het tekenspel Drawful Animate, de interview-game Job Job, een interactieve enquête genaamd The Poll Mine, het triviaspel The Wheel of Enormous Proportions en Weapons Drawn, een spel waarbij je moet bluffen als nooit tevoren.

Jackbox Party Pack 8 is te koop bij Jackbox Games.

Super Smash Bros. Ultimate

Platform: Nintendo Switch

Aantal spelers: Maximaal acht

Super Smash Bros. Ultimate verscheen op de schappen in 2018, maar door een reeks aan nieuwe DLC-vechters voelt het spel nog steeds nieuw. Het is misschien niet de beste party-game voor de hele familie, aangezien het voornamelijk een vechtspel is, maar met vrienden samen zorgt het altijd voor gezelligheid.

Ultimate heeft meer vechters, levels en gameplay-modi dan al zijn voorgangers. Dus er is keuze genoeg. Nu nog bepalen welk Nintendo-personage je gaat gebruiken om je vrienden een lesje te leren.

Knowledge is Power

Platform: PS4 en PS5

Aantal spelers: Maximaal zes

Ken je Buzz nog, de bekende quiz-game voor de PlayStation 2? Als je daar een fan van was, is Knowledge is Power echt iets voor jou.

Knowledge is Power is een bizar PlayLink-triviaspel vol met vragen over geschiedenis, muziek, televisie en nog veel meer. De game kan met zes mensen worden gespeeld. Aangezien het een PlayLink-titel is, gebruik je smartphones in plaats van controllers. Er zitten zelfs een paar uitdagingen in het spel waar je een touchscreen voor nodig hebt.

Knowledge is Power is te koop in de PlayStation Store.

Mario Kart 8 Deluxe

Platform: Nintendo Switch

Aantal spelers: Maximaal vier, of acht met meerdere consoles

Je kan geen lijst met party-games maken, zonder Mario Kart erop te zetten. Mario Kart 8 Deluxe voor de Nintendo Switch zit vol met alles wat je kent van de bekende race-games. Waan je in nostalgie en frustratie in de nieuwste Mario Kart.

Deze versie heeft vijf nieuwe personages en vier nieuwe multiplayer-modi toegevoegd. In totaal zijn er 48 racebanen en 40 personages om uit te kiezen.

In handheld-modus speel je de game met maximaal twee personen. Op een tv kan het met zijn vieren. Als je meerdere Switch-consoles met elkaar verbindt, kun je het maximale aantal spelers zelfs naar acht brengen.

That's You

Platform: PS4 en PS5

Aantal spelers: Twee tot zes

That’s You is een quiz-game voor maximaal zes spelers. Je wordt gebombardeerd met komische vragen zoals “wie zou het langst overleven in het wild” en krijgt punten als je jouw medespelers goed kent. Misschien is opa beter in jagen dan je denkt, daar kom je achter bij That’s You.

Net als bij Knowledge is Power speel je That’s You via je smartphone of tablet. Je moet wel van te voren de bijbehorende app downloaden.

That’s You is te koop in de PlayStation Store.

Gang Beasts

Platform: PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch en PC

Aantal spelers: Maximaal vier

Gang Beasts is een van onze favoriete titels in deze lijst. In de game neem je het op tegen je vrienden en probeer je ze te verslaan door ze te slaan, schoppen, van gebouwen te gooien, in brand te zetten of een van de vele andere gewelddadige opties.

Als je wat opgekropte woede richting vrienden of familie hebt, is dit de manier om het te uiten. Gang Beasts kan met vier personen worden gespeeld, maar als je met meer bent is het niet erg. Het is namelijk net zo leuk om naar te kijken, als om te spelen.

Sportfriends

Platform: PS4, PS5 en PC

Aantal spelers: Maximaal vier in sommige spellen

Sportfriends is niet voor iedereen. Maar als je op zoek bent naar een game die een beetje anders, maar vooral heel vreemd is, dan zit je hier goed. Sportfriends is een verzameling van vier multiplayer-games in en een retro-stijl: BariBariBall, Super Pole Riders, Hokra en Johan Sebastian Joust.

Elk spel is kort, maar de moeite waard om uit te proberen. Het geeft de unieke kans om een steekspel te spelen op klassieke muziek. Sommige games staan tot vier spelers toe, maar daar heb je wel de controllers voor nodig.

Cluedo

Platform: Nintendo Switch

Aantal spelers: Maximaal zes

Als je op zoek bent naar een meer ouderwets spel, is Cluedo voor de Nintendo Switch iets voor jou. Deze digitale versie is hetzelfde als het bordspel, maar dan wat meer gestroomlijnd.

Je kan Cluedo met zijn zessen spelen, maar elke speler heeft een smartphone of tablet nodig en de gratis bijbehorende app. Soms wil je gewoon bij de klassiekers blijven.

Cluedo is te koop in de Nintendo Store.