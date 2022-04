Battlefield krijgt eindelijk voice-chat vijf maanden na release

Update 4.0, de grote update van Battlefield 2042, is live. Deze brengt meer dan 400 bugfixes en aanpassingen aan de gameplay. Ook zitten er nieuwe features in waar fans al lang op hoopten sinds de release in november vorig jaar.

De grootste feature is in-game voice-chat, ofwel VoIP-functionaliteit, zoals het officieel heet. Het is nu mogelijk om met spelers in je Battlefield 2042-party of -squad te praten via een microfoon. Voice-chat was eerder afwezig in de game, waardoor spelers genoodzaakt waren de tekstchat te gebruiken of op de map te pingen. Als je wel met teamgenoten wilde communiceren via een microfoon, was hier Discord, TeamSpeak of een ander platform van derden voor nodig. Een PlayStation- of Xbox-party aanmaken was ook een (al dan niet tijdelijke) oplossing.

Het nieuwe systeem van voice-chat ziet er redelijk hetzelfde uit als bij de vorige Battlefield-games. Om voice-chat te activeren en aan te passen ga je naar Options > Sound/Voice > Chat vanuit het hoofdmenu.

De afwezigheid van voice-chat in Battlefield 2042 is een flink knelpunt geweest voor fans van de game. In eerdere Battlefield-releases was de feature een essentieel onderdeel, welke het mogelijk maakte voor spelers om aanvallen te coördineren en tactieken te overleggen met teamgenoten. De feature is ook vrijwel altijd aanwezig in de meeste, moderne multiplayer-shooters. Hierdoor waren velen dan ook verbaasd dat het bij release niet in de game aanwezig was.

Een artillerie aan veranderingen

Update 4.0 brengt ook een aantal andere aanpassingen naar de game, zoals gameplay-verbeteringen en bug fixes. Attachments zijn veranderd zodat ze meer van elkaar verschillen en het recent vernieuwde scorebord is nu te bekijken na het einde van elke ronde. Voorheen kon dit enkel halverwege de match.

Er zijn ook verbeteringen aangebracht aan matchmaking, voortgang, maps, audio, Portal-modus, animaties en AI. De features die uitspringen zijn onder andere:

Een oplossing voor een bug die de opgeslagen customizations van spelers resette nadat ze in een server binnenkwamen

Botsingen, zwevende spullen en onbedoelde transparante delen van de map zijn opgelost

Een matchmaking bug die spelers terug naar de lobby zette is verholpen

Kill Assists worden sneller geactiveerd

Balans-aanpassingen voor Specialists

De volledige lijst met aanpassingen (die behoorlijk lang is) kan volledig nagelezen worden in de Update 4.0 patch notes. De lijst lijkt te hinten op een nieuwe Battlefield 2042-update in mei, welke zal focussen op verdere quality-of-life-updates en bug fixes.

Voor veel spelers kunnen de verbeteringen niet snel genoeg worden toegepast. Fans van het spel zijn gefrustreerd na vijf maanden lang hardnekkige glitches en afwezige features. Alhoewel Dice beloofde om de problemen op te lossen, waarbij de studio zelfs het eerste seizoen aan nieuwe content vertraagde om hierop te focussen, zijn spelers ontevreden. De snelheid waarmee updates worden uitgebracht heeft niet bepaald de frustratie verholpen. Recente map-aanpassingen zorgden dan ook dan ook voor veel teleurstelling.