Assassin’s Creed Valhalla: PC-specificaties niet veeleisend, mogelijk SSD benodigd

Ubisoft heeft de PC-specificaties voor Assassin’s Creed Valhalla onthuld. Het goede nieuws is dat deze game niet al te veeleisend is voor je PC. Als je aan de onderkant van het spectrum blijft, tenminste.

Zes verschillende configuraties zijn door Ubisoft aangewezen, van het absolute minimum op 1080p met lage grafische details, tot de vereisten voor 4K met ultrahoge details.

Als het gaat om minimale prestaties, dan kom je weg met een Nvidia GeForce GTX 960 of AMD Radeon R9 380 als grafische kaart. 1440p bij 60 fps vereist een RTX 2080 Super of RX 5700 XT. 4K-specificaties vereisen de RTX 2080 voor Nvidia-gebruikers, wat gek is aangezien dit een stap lager is dan de benodigdheden voor 1440p.

Ubisoft heeft ook een uitgebreide video uitgebracht waar ze meer in detail gaan over de specificaties en functies van de PC-versie van Assassin's Creed Valhalla.

PC-gamers kunnen 120 instellingen aanpassen en over een onbeperkte framesnelheid beschikken, evenals een in-game benchmarkingsysteem.

De aanbevolen instellingen (1080p, 30 fps) vragen om een GTX 1060 of RX 570, wat redelijk is. Het gebeurt de laatste tijd vaker dat een SSD wordt benoemd als aanbevolen specificatie. Bij Valhalla is dit ook het geval. Aangezien de next-gen consoles ook over snelle NVMe SSD's beschikken komt dit echter niet geheel uit de lucht vallen.

Assassin’s Creed Valhalla systeemvereisten

Minimum | Lage instellingen | 1080p | 30 fps

OS : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit CPU : AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-4460

: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-4460 RAM : 8GB (dual-channel)

: 8GB (dual-channel) GPU : Nvidia GeForce GTX 960 of AMD R9 380

: Nvidia GeForce GTX 960 of AMD R9 380 Opslag: 50GB HDD (SSD aanbevolen)

Aanbevolen | Hoge instellingen | 1080p | 30 fps

OS : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit CPU : AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i7-4790

: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i7-4790 RAM : 8GB (dual-channel)

: 8GB (dual-channel) GPU : Nvidia GeForce GTX 1060 of AMD RX 570

: Nvidia GeForce GTX 1060 of AMD RX 570 Opslag: 50GB SSD

Aanbevolen | Hoge instellingen | 1080p | 60 fps

OS : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit CPU : AMD Ryzen 7 1700 / Intel Core i7-6700

: AMD Ryzen 7 1700 / Intel Core i7-6700 RAM : 8GB (dual-channel)

: 8GB (dual-channel) GPU : Nvidia GeForce GTX 1080 of AMD Vega 64

: Nvidia GeForce GTX 1080 of AMD Vega 64 Opslag: 50GB SSD

2K| Extra hoge instellingen | 1440p | 30 fps

OS : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit CPU : AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7-7700

: AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7-7700 RAM : 16GB (dual-channel)

: 16GB (dual-channel) GPU : Nvidia GeForce GTX 1070 of AMD Vega 56

: Nvidia GeForce GTX 1070 of AMD Vega 56 Opslag: 50GB SSD

2K| Extra hoge instellingen | 1440p | 60 fps

OS : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit CPU : AMD Ryzen 5 3600X / Intel Core i7-8700K

: AMD Ryzen 5 3600X / Intel Core i7-8700K RAM : 16GB (dual-channel)

: 16GB (dual-channel) GPU : Nvidia GeForce RTX 2080 Super of AMD RX 5700 XT

: Nvidia GeForce RTX 2080 Super of AMD RX 5700 XT Opslag: 50GB SSD

4K| Ultra hoge instellingen | 2160p | 30 fps

OS : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit CPU : AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K

: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K RAM : 16GB (dual-channel)

: 16GB (dual-channel) GPU : Nvidia GeForce RTX 2080 of AMD RX 5700 XT

: Nvidia GeForce RTX 2080 of AMD RX 5700 XT Opslag: 50GB SSD

Assassin’s Creed Valhalla komt uit op 10 november en wisselt stealth in voor gigantische veldslagen.