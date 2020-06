Apple WWDC 2020 start 22 juni, bekijk volledig schema

De kogel is door de kerk: Apple WWDC 2020 begint op 22 juni in het online formaat, en we hebben nu een schema voor alle gesprekken die dit jaar plaatsvinden op de online versie van de jaarlijkse op ontwikkelaars gerichte show van de techgigant.

Aangezien het een online-only show is, zal geen enkel deel van WWDC 2020 geld kosten om te ervaren, in tegenstelling tot de dure kaartjes die Apple verkocht heeft om het evenement persoonlijk bij te wonen voorgaande jaren. Terwijl de keynote en de video's van de eerste dag gratis zullen zijn, zal de inhoud van 23 tot 26 juni vereisen van kijkers lid zijn van het Apple Developer Program; zolang je je hebt aangemeld voordat de WWDC 2020-blogpost van Apple live ging, kun je alles bekijken.

Na de WWDC 2020 keynote, die op 22 juni om 19:00 Nederlandse tijd live gaat, zal een 'Platforms State of the Union' de 'laatste ontwikkelingen op het gebied van iOS, iPadOS, macOS' en andere besturingssystemen doornemen - waarschijnlijk om een vroege blik te werpen op wat er in de volgende versies van elk van deze systemen gaat gebeuren.

Zelfs als je niet van software houdt, zullen deze gesprekken interessant inzicht geven in de apparaten die onze kant op gaan, zoals de iPhone 12 lineup die naar verwachting later in 2020 zal komen.

Na deze openingsopmerkingen gaat het WWDC 2020-schema door van 23 tot 26 juni met meer dan honderd technische sessies onder leiding van Apple-technici die zich bezighouden met niche-onderwerpen - die gericht zijn op ontwikkelaars, maar die een interessant inzicht kunnen bieden in de komende Apple-apparaten. Zoals eerder gezegd, moet je lid zijn van het Apple Developer Program om deze te bekijken.

Ontwikkelaars kunnen ook afspraken maken met Apple-technici voor 1-op-1 bijeenkomsten, maar dan moet je wel lid zijn van het Apple Developer Program om je aan te kunnen melden.

WWDC 2020 live kijken

Terwijl de kaartjes voor WWDC 2020 vrij duur zijn geweest in het verleden, met beperkte videotoegang voor deelnemers op afstand, kijkt iedereen dit jaar van veraf. De typische free-for-everyone keynote zal op 22 juni live worden gestreamd op de website van Apple, de Apple TV app, YouTube, en via de Apple Developer app en website.

Om het daarop volgende 'Platforms State of the Union' te bekijken, moet je inloggen op de Apple Developer app of website. Idem voor de engineering sessies, die als video's zullen worden gepost om 19:00 Nederlandse tijd op de dagen dat ze gepland staan (23 tot 26 juni).

Apple is ook van plan om zijn herontworpen Apple Developer Forums op 18 juni te onthullen voor iedereen die mee wil doen of vragen wil stellen aan bedrijfsingenieurs of enkele technische discussies wil opstarten.

Meer informatie volgt via de Apple Developer-app en -website; ontwikkelaars die zich aanmelden voor het Apple Developer-programma krijgen ook instructies via e-mail.