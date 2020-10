Apple AirPods Studio wordt naar verluidt al geproduceerd

We hebben veel geruchten gehoord over de AirPods Studio koptelefoon, maar wanneer kan je hem nu eigenlijk kopen? Het zou niet erg lang meer mogen duren, want naar verluidt is de productie nu aan de gang.

Deze claim komt uit een uitgebreider artikel van DigiTimes, een Taiwanese publicatie die in het verleden vrij accuraat is geweest met zijn informatie over de supply chain. In het bericht wordt ook opgemerkt dat de vraag naar de AirPods (2019) de laatste tijd is afgenomen.

Als de nieuwe koptelefoons zich nu al een weg door de fabriek banen, zijn ze waarschijnlijk binnen enkele weken klaar om te verzenden. We zouden de komende weken zeker een aankondiging kunnen zien. Over een exacte leveringsdatum werd echter geen woord gerept.

Juni is eerder genoemd als de maand waarin de AirPods Studio zou kunnen verschijnen, gebaseerd op een aantal betrouwbare bronnen. Die datum past ook binnen het plaatje van Digitimes, dus het lijkt erop dat je je favoriete zomernummers zal kunnen beluisteren met de nieuwe koptelefoon van Apple.

Er hangt iets in de lucht...

We hebben ook gehoord dat er in de nieuwe AirPods heel wat slimme snufjes zijn ingebouwd. Denk aan de mogelijkheid om te detecteren welk oor welke is terwijl je hem draagt en een automatische pauzefunctie wanneer je de koptelefoon uitdoet.

We vergeten het je als je een beetje verward raakt door alle AirPods geruchten die op dit moment de ronde doen. Er wordt namelijk ook gesproken over een sportieve versie van de AirPods die misschien wel de AirPods X gaat heten.

Dit alles bovenop de ontwikkeling van de standaard AirPods en de AirPods Pro. Het laatste dat we daarover gehoord hebben, is dat nieuwe versies van de normale AirPods pas ergens volgend jaar bij ons zullen zijn.

Wat betreft de AirPods Studio, krijgen we misschien een aankondiging over op het WWDC 2020-evenement van Apple, dat op 22 juni uitsluitend online plaatsvindt. WWDC is echter gericht op ontwikkelaars en is erg software-gericht, dus het is goed mogelijk dat de AirPods koptelefoon apart wordt gelanceerd.

