'iMessage voor Mac gaat meer lijken op iOS-versie'

Zit jij volledig in het Apple-ecosysteem? Dan kun je jouw berichten van iMessage zowel via Mac als iPhone lezen. De macOS-versie loopt echter wat achter op de mobiele versie op meerdere manieren. Dat kan zomaar eens veranderen met de komst van iOS 14.

In nieuwe informatie over de software (gezien door 9to5Mac) wordt de suggestie gewekt dat Apple haar Catalyst ontwikkelaarstool gebruikt om de iOS-versie van Berichten over te plaatsen naar de Mac. Dit houdt in dat alle features van iMessage ook worden overgedragen.

Momenteel zijn er bepaalde features van iMessage zoals stickers, berichtenreacties en verschillende tekstgroottes die enkel werken op iOS (en iPadOS). Dankzij de nieuwe versies van iOS en macOS moeten deze functionaliteiten ook verschijnen op laptops en desktops.

Om verwarring te voorkomen: iMessage is het eigen berichtenplatform van Apple dat werkt tussen de apparaten van Apple. Berichten is de naam van de iOS- en macOS-client - het verwerkt zowel iMessage-berichten als standaard sms'jes (zonder alle fancy features). Blauw gekleurde berichten tonen aan dat het om een iMessage gaat, en groen betekent dat het om een sms gaat.

Meer op WWDC 2020

We hebben tal van verschillende nieuwtjes gehoord over iOS 14 de afgelopen weken, en dat komt doordat een vroege versie van iOS is gelekt. Een van de veranderingen die we verwachten, is dat er meer aanpassingsmogelijkheden zijn wat betreft wallpapers en widgets.

Apple zal echter zelf niets officieel bekendmaken over haar nieuwe iOS (en iPadOS) tot aan WWDC 2020. Het evenement is verschoven naar 22 juni, en vindt in tegenstelling tot voorgaande jaren volledig online plaats. Ook over macOS verwachten we die dag het nodige te horen.

Het zou geen grote verrassing zijn als de Berichten-app wordt aangepakt. Apple heeft Catalyst al eerder gebruikt om apps voor mobiel te verwerken tot een desktopversie, inclusief Apple Nieuws, Home, en Aandelen. Ontwikkelaars van derden zijn echter nog niet zo veel aan de slag geweest met deze nieuwe technologie.