iOS 13.5 komt met features om te helpen tegen coronavirus

Apple heeft een bètaversie voor ontwikkelaars beschikbaar gemaakt van iOS 13.5. Daarin zitten enkele nieuwe features verpakt die gebruikers op weg kan helpen in de strijd tegen het coronavirus.

Helaas gaat het zoals gezegd om een bèta voor ontwikkelaars; een release voor gewone consumenten laat nog even op zich wachten. In deze fase kunnen ontwikkelaars bovendien kijken of er geen fouten in de software zitten.

Bovendien is het belangrijk om te melden dat functies in een bètaversie niet standaard worden overgenomen in de officiële versie. Het zijn wel goede indicatoren van wat er zoal te wachten staat in de nabije toekomst.e

Traceren

Eerder in april kondigden Apple en Google aan dat ze via een update smartphones konden voorzien van een traceerfunctie, om zo de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

De technologie scant via Bluetooth apparaten dichtbij in je omgeving. De andere apparaten zijn via anonieme 'identifiers' (willekeurig gegenereerde ID's) verzameld, waarna je als gebruiker na een bepaalde tijd erachter komt of je in de buurt bent geweest van iemand die recentelijk positief is getest voor het virus.

Op dit moment is slechts een API voor Android en iOS. Officiële overheids- en gezondheidsdepartementen hebben dit kader nodig om hun eigen applicaties te kunnen ontwikkelen. Nu de tools beschikbaar zijn in de bèta van iOS 13.5 moet het proces in een stroomversnelling terechtkomen.

Face ID and FaceTime

Face ID zal ook van een aantal aanpassingen worden voorzien, waardoor het mogelijk moet worden om je toestel te ontgrendelen terwijl je een mondkapje of iets dergelijks draagt.

Gebruikers met een iPhone met deze biometrische functie moeten op dit moment wachten tot hun toestel ze niet herkent, waarna om de PIN-code wordt gevraagd. De update zal dit proces veranderen. Nadat je swipet over het scherm zal er een numpad verschijnen naast Face ID-herkenning.

Iedereen die momenteel FaceTime gebruikt om groepsvideogesprekken te voeren om verbonden te blijven, heeft gemerkt dat de video-feed van de spreker standaard wordt vergroot. In het kader van een nieuwe functie in iOS 13.5-bèta kan aan FaceTime-groepsgesprekken een instelling worden toegevoegd waarmee deelnemers deze functie kunnen uitschakelen, zodat de tegel van de persoon die op dat moment aan het woord is klein blijft.

Er zijn geen details bekend gemaakt over wanneer iOS 13.5 beschikbaar zal zijn voor het publiek, maar we kunnen ervan uitgaan dat deze functies met enige mate van urgentie wordt uitgerold gezien de toestand in de wereld.