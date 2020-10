Google's Covid-19 tracker is nu beschikbaar op Android via Google Play

Er zijn een aantal onverwachte situaties ontstaan door de coronavirus pandemie, inclusief de samenwerking tussen Google en Apple om informatie te bieden aan het publiek over de verspreiding van de ziekte.

Maar hoewel we al een paar dagen op de hoogte zijn van de samenwerking tussen de twee bedrijven om mobiele gebruikers te informeren over de mensen in hun omgeving die besmet zijn, was er de vraag hoe die updates precies worden aangeboden aan gebruikers.

Nu heeft het bedrijf wat verteld over het proces, hoe het in z'n werk gaat, ze gebruiken hiervoor de opgestelde Google Play Services infrastructuur om er zeker van te zijn dat zoveel mogelijk mensen de updates ontvangen.

Het voordeel van het gebruiken van Google Play Services om Android-gebruikers te voorzien van de nieuwste informatie over de verspreiding van COVID-19, is dat het betekent dat updates naar alle handsets verstuurd kunnen worden die draaien op Android 6.0 Marshmallow en daarboven.

Net als het maximaliseren van het aantal mensen dat bereikt kan worden met individuele updates, door te kiezen voor het gebruik van Google Play Services infrastructuur betekent het dat de updates ook sneller verspreid kunnen worden.

Er waren namelijk zorgen, dat updates van het besturingssysteem van de stijl die gebruikt werd om de maandelijkse veiligheidsupdates naar Android aan te kaarten, niet alleen zouden betekenen dat mensen met oudere toestellen hier geen gebruik van konden maken, maar ook dat de uitrol van belangrijke informatieve updates een stuk trager zal zijn vanwege de betrokkenheid van smartphonemakers.

Blijf op de hoogte, wees voorzichtig

Zoals The Verge al liet weten, zullen er twee fases zijn in de opt-in Bluetooth contact opsporingsstructuur, die mensen in staat stelt om anoniem uit te sturen dat ze geïnfecteerd zijn met het coronavirus. Beide fases zullen afhankelijk zijn van Google Play Services voor updates, te beginnen met de oorspronkelijke API uitrol volgende maand. Hierop volgde, "in de komende maanden" kunnen we verwachten dat we de API's rechtstreeks zullen zien in Android.

Er zal een ander systeem zijn voor de Huawei smartphones, die geen gebruik kunnen maken van Google diensten. Voor deze handsets, wil Google een speciale structuur ontwikkelen voor toestellen van Huawei, Xiaomi en andere Chinese smartphonefabrikanten, die zij kunnen gebruiken.

Via The Verge