Apple werkt aan ondersteuning voor Xbox Series X en S controllers

Momenteel kun je de controllers van de nieuwe Xbox Series X en Xbox Series S niet gebruiken op je iPhone of Mac, maar Apple heeft bevestigd dat ondersteuning onderweg is.

Dit is goed nieuws als je de controllers graag zou willen gebruiken om te gamen op een iPhone 12 of iPad Air 4. Op dit moment kun je de Xbox One- en PS4-controllers al gebruiken op Apple-apparaten door middel van bluetooth.

9to5Mac heeft opgemerkt dat Apple haar ondersteuningspagina heeft aangepast om gebruikers gerust te stellen dat de next-gen Microsoft-controllers binnenkort ook zullen werken met allerlei soorten hardware van Apple.

"Microsoft en Apple werken samen om ondersteuning voor de Xbox Series X-controller aan te kunnen bieden in een toekomstige update", is er te lezen in het document. Apple lijkt zich niet te binden aan een bepaald tijdstip, maar er wordt in ieder geval gewerkt aan de ondersteuning van de nieuwe controllers.

Gaming accessoires

Er is nog niets bekend over eventuele ondersteuning voor de PS5 DualSense-controller. De nieuwste iOS 14.3 bèta bevat wel enkele hints die suggereren dat Apple hier ook mee aan de slag is. Het zou mogelijk zelfs verschijnen vóór de ondersteuning van de next-gen Xbox-controllers.

Het is een logische zet van Apple om deze nieuwe controllers te ondersteunen. De gamingdienst Apple Arcade profiteert daar namelijk van. Via dit abonnement kun je een variatie aan games spelen op iPhones, iPads, Macs en Apple TV.

Welk apparaat je ook gebruikt, gamen is altijd makkelijker met behulp van een controller. Er zijn al een aantal third-party controllers beschikbaar die werken met Apple's hardware. Natuurlijk is het ook mogelijk om de controllers van oudere Sony- en Microsoft-consoles te gebruiken.

We houden de ontwikkeling van de ondersteuning voor next-gen controllers in de gaten. Waarschijnlijk volgt dit door middel van software-updates in de toekomst.