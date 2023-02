Apple Watch Ultra 2 zou nog groter display hebben

Als je dacht dat de Apple Watch Ultra met 1,92-inch scherm groot was, zet je dan maar schrap. De volgende Apple Watch Ultra zou namelijk een nog groter scherm kunnen hebben volgens een nieuw lek.

Deze info komt van DigiTimes (opens in new tab), die beweert (via BGR (opens in new tab)) dat Apple in 2024 een versie van de Apple Watch Ultra zal uitbrengen met een 2,1-inch scherm. Daarnaast zou het zijn OLED-scherm inruilen voor een nieuw microLED-display. Dat helderder kunnen zijn, meer levendige kleuren weergeven en makkelijker te zien zijn uit verschillende kijkhoeken. Eerder vermeldde Mark Gurman het microLED-scherm al en anonieme bronnen zeiden dat het leek alsof de content op de nieuwe Watch Ultra "op glas geschilderd" was.

Een sprong van 1,92 inch naar 2,1 inch misschien niet dramatisch... tot je het vergelijkt met andere horloges. De Apple Watch 8 heeft slechts een scherm van 1,69 inch en we merkten in onze Apple Watch Ultra review op dat je dit verschil grootte duidelijk merkt.

Het is natuurlijk niet alleen maar slecht nieuws, want we vonden het scherm van de Ultra een enorm pluspunt. Dankzij het grote formaat was alles gemakkelijk te bedienen en duidelijk te zien.

Dit is niet de eerste keer dat we iets hoger over een nieuw scherm voor de volgende Apple Watch Ultra. Zoals hierboven opgemerkt, zijn er elders geruchten over microLED, terwijl analist Jeff Pu (via MacRumors (opens in new tab)) onlangs precies dezelfde bewering deed als DigiTimes. 2024 loert echter niet om de hoek, dus er kan nog heel wat gebeuren tot die tijd.

(Image credit: TechRadar)

Hoe lang moeten we wachten?

De grote vraag is nu wanneer deze toekomstige Apple Watch Ultra zal verschijnen. In september 2022 zagen we namelijk de eerste Apple Watch in deze Ultra-serie, dus we hebben geen releaseschema om ons op te baseren. We weten niet of Apple dit jaar al een nieuwe Watch Ultra zal lanceren of daarmee zal wachten tot 2024 (of nog later).

Als hij het patroon van de reguliere Apple Watch zal volgen, dan kan er dit jaar al een Apple Watch Ultra 2 komen. Die zou dan, volgens bovenstaande geruchten, nog hetzelfde OLED-scherm krijgen als zijn voorganger en nog geen microLED-scherm. Volgt hij het patroon van de Apple Watch SE, dan komt zijn eerste opvolger pas in 2024.

Op basis van de eerste Ultra verwachten we een groot, flitsend horloge met een enorme prijs. Om die hoge prijs te blijven verantwoorden, verwachten we dan ook upgrades van een bepaalde niveau en niet slechts kleine verfijningen. Combineer dat met het feit dat nog geen enkel lek een lancering in 2023 vermeldt en het wordt logischer dat de volgende Apple Watch Ultra pas in 2024 verschijnt.