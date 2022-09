Apple onthult de nieuwe AirPods Pro 2 met beter geluid en langere batterijduur

Apple heeft gisteren tijdens het Far Out-evenement de nieuwe AirPods Pro 2 draadloze oordopjes aangekondigd. Je kunt de AirPods Pro 2 kopen vanaf 299 euro en de pre-orders beginnen op vrijdag 9 september en de oordopjes liggen vanaf 23 september in de winkel.

De nieuwe AirPods Pro hebben hetzelfde design als de vorige AirPods Pro, en wit blijft de enige kleuroptie. Een belangrijke upgrade is een capacitieve touch-control op het buitenoppervlak van de oordopjes, waarmee het volume kan worden aangepast door met je vinger omhoog of omlaag te vegen. Deze functie ontbrak in het origineel.

Een nieuwe H2-chip zorgt voor geavanceerde audio in de nieuwe AirPods Pro, met als voordelen volgens Apple een twee keer zo grote ruisonderdrukking. Daarnaast is er adaptieve transparantie die het geluid 48.000 keer per seconde verwerkt en geluiden zoals zware machines onderdrukt, zelfs als je de Transparantie-modus aan hebt staan.

Net als bij de AirPods 3 en AirPods Max hebben de nieuwe AirPods Pro 2 ondersteuning voor Spatial Audio. Er is ook ondersteuning voor de nieuwe gepersonaliseerde Spatial Audio-optie in iOS 16 die gebruikmaakt van de TrueDepth Camera-functie op de iPhone om een uniek audioprofiel te maken op basis van de vorm van je hoofd en oren.

(Image credit: Apple)

Met de nieuwe AirPods Pro kan je opladen via Lightning, draadloos opladen met Qi en MagSafe, maar je kan ook de oplader van de Apple Watch gebruiken. Voor het nieuwe model is de batterijduur verhoogd tot 6 uur voor een enkele lading en 30 uur totale luistertijd als je de case gebruikt om de oordopjes tussendoor op te laden. Dat is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van 4,5 uur en 24 uur in de oorspronkelijke versies.

De AirPods Pro 2 heeft een verbeterde behuizing, met een ingebouwde luidspreker en een oplaadstatus. De luidspreker van de behuizing geeft een pieptoon wanneer de zoekfunctie in iOS wordt gebruikt en ondersteunt bovendien UWB-gestuurde locatiebepaling met je iPhone, zodat je je verloren AirPods gemakkelijk kan vinden.

Tot slot heeft Apple ook een nieuwe, verbeterde luidspreker, dus we gaan ervan uit dat de geluidskwaliteit beter zal zijn dan het originele model.

Er werd geen melding gemaakt van lossless audio, maar Apple zei wel dat de H2-chip hoge-bandbreedte connectiviteit ondersteunt, dus we weten nog niet wat dat betekent. We hebben al eerder geschreven over hoe Apple lossless audio zou kunnen toevoegen aan AirPods via Bluetooth, dus misschien komt er in de toekomst nog meer uit deze dopjes.