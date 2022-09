Europa trekt aan het kortste eind met iPhone 14: prijsstijgingen van meer dan 200 euro

Tijdens de lancering van de iPhone 14 reeks op het Apple Far Out event benadrukte de techgigant dat het dezelfde adviesprijzen behoudt als bij de iPhone 13 reeks van vorig jaar. Toen het persbericht bij ons binnenrolde, zagen we echter iets anders.

Prijzen iPhone 14 stijgen met honderden euro's

Apple kondigde trots aan dat de iPhone 14 dezelfde adviesprijs van 799 dollar behoudt als de iPhone 13 van vorig jaar. De iPhone 14 Pro behoudt de adviesprijs van 999 dollar en de Pro Max kost nog steeds 1099 dollar. De nieuwe iPhone 14 Plus past hier netjes tussenin met zijn adviesprijs van 899 dollar.

Amerikanen zullen ongetwijfeld blij zijn met dit nieuws. Apple vermeldde ook verschillende inruilprogramma's waar klanten hun huidige iPhone kunnen inruilen voor honderden dollars korting op de nieuwe modellen. In tijden van torenhoge gas- en elektriciteitsprijzen zijn dit soort acties meer dan welkom.

(Image credit: Apple)

Jammer genoeg gaat dat verhaal niet op in Europa. Waar de iPhone 13 nog begon bij 909 euro, begint de iPhone 14 bij 1019 euro. Wie de goedkoopste nieuwe iPhone wil, betaalt daarvoor nu minstens meer dan 1000 euro. Dat is dus niet "dezelfde adviesprijs als vorig jaar" zoals Tim Cook trots in het rond riep op de persconferentie, maar een stijging van 110 euro.

Ook de iPhone 14 Pro en Pro Max zien dezelfde trend. Waar de iPhone 13 Pro begon bij 1159 euro, begint de iPhone 14 Pro nu bij 1329 euro, een stijging van meer dan 150 euro. Het duurste model, de iPhone 14 Pro Max, begint nu bij 1479 euro. Vergelijk dat met de adviesprijs van 1259 euro van de iPhone 13 Pro Max en je ziet een stijging van meer dan 200 euro.

(Image credit: Apple)

Lagere prijs voor de iPhone 13? Apple dacht het niet.

Tot slot zien we gebruikelijk dat Apple zijn vorige generatie iPhones blijft aanbieden, maar aan een lagere prijs. Helaas is ook dat niet meer zo. De iPhone 13 Pro en Pro Max worden namelijk niet meer aangeboden op de website van Apple. Retailers zoals Coolblue en MediaMarkt zullen de telefoons wel blijven verkopen tot hun stock leeg is.

De iPhone 13 en iPhone 13 mini blijft Apple nog wel produceren... aan dezelfde prijzen. Dat wil zeggen dat de iPhone 13 zijn adviesprijs van 909 euro behoudt en de iPhone 13 mini zijn adviesprijs van 809 euro. Gezien de kleine upgrades in de iPhone 14, is de keuze voor de iPhone 13 snel gemaakt, zeker wanneer je hem met korting kan vinden bij een retailer.