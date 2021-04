'Apple brengt nieuwe kleuren naar MagSafe-hoesjes iPhone 12'

Apple voorziet iPhone-hoesjes, Apple Watch-bandjes en andere accessoires van een fris nieuw kleurtje, zoals het dat elk jaar rond deze tijd doet. Een nieuw lek wijst op de volgende nieuwe kleuren voor de MagSafe-hoesjes voor de iPhone 12: lichtblauw, lichtgroen, lichtoranje en paars.

De sneak peek van de kleuren is afkomstig van het Chinese sociale medium Weibo en is later getweet door DuanRui op Twitter. We weten niet of deze informatie klopt, maar als je van plan bent om een nieuwe accessoire van Apple aan te schaffen, kan het lonen om even te wachten tot de nieuwe kleurvarianten beschikbaar zijn.

De kleuren van de hoesjes lijken op de hernieuwde covers van de iPhone 11 van vorig jaar. Paars is echter een volledig nieuwe toevoeging. Kijkend naar voorgaande jaren, is het mogelijk dat de nieuwe Apple Watch-bandjes dezelfde kleuren krijgen.

iPhone 12 series Apple official protective shell spring new color pic.twitter.com/ycn47kkm4DApril 2, 2021 See more

Het gaat niet om compleet nieuwe producten, maar om updates van de huidige accessoires van Apple. Het lek herinnert ons eraan dat we deze maand een Apple Event verwachten. We dachten aanvankelijk dat dit in maart zou plaatsvinden, maar we weten inmiddels dat dit niet het geval is.

Tijdens het Apple Event verwachten we naast vernieuwde accessoires aankondigingen van verse iPad Pro-modellen, een nieuwe iMac en AirPods en de langverwachte AirTags.

Via MacRumors