Apple AirPods Studio releasedatum gelekt?

De Apple AirPods Studio, 's werelds eerste over-ear koptelefoon van Apple, komt naar verluidt zeer binnenkort op de markt. Die informatie is afkomstig van een iPhone 12 video van EverythingApplePro.

De video deelt een 'exclusieve' update van XDA Developer Max Weinbach over de AirPods Studio. Hij zegt dat de firmware voor de over-ear koptelefoon gereed is en klaar om op grote schaal geproduceerd te worden.

Weinbach claimt verder dat een lancering zeer snel komt. Het WWDC 2020 lijkt de meest voor de hand liggende plek waar de headset uit de doeken wordt gedaan. Dit evenement vindt plaats op 22 juni aanstaande.

Deze nieuwe informatie vormt de basis voor een rapport van The Information uit mei, waarin staat dat de toeleveranciers van Apple, namelijk Goertek en Luxshare, "ten minste een deel van de hoofdtelefoons in Vietnam in elkaar zullen zetten en in juni of juli zullen beginnen met de verzending naar Apple".

We horen echter al veel langer over de over-ear AirPods. In 2018 beweerde KGI Securities analist Ming-Chi Kuo dat Apple bezig was met een bijgewerkte AirPods en "een high-end over-ear-hoofdtelefoon van eigen merk met een geheel nieuw ontwerp".

(Image credit: EverythingApplePro)

De nieuwe headset van Apple is volgens de laatste geruchten mogelijk een van de slimste koptelefoons ooit gemaakt, inclusief sensoren die detecteren hoe je de headset precies op je hoofd hebt gezet.

We verwachten dan ook niet dat de nieuwe headset van Apple een zeer goedkoop product zal zijn. Apple-leaker Jon Prosser claimde vrij recentelijk nog dat de nieuwe headset rond de 349 dollar gaat kosten, vergelijkbaar met de prijs van de Sony WH-1000XM3.

Verdere functies die we verwachten: noise-cancelling, draadloze connectiviteit, en een gelikt design zoals we van Apple gewend zijn. Hopelijk weten we na 22 juni meer over dit product.