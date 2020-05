Apple AirPods Studio wellicht slimste over-ear koptelefoon ooit

Apple is naar verluidt bezig met de ontwikkeling van de AirPods Studio, en een gloednieuwe leak wijst erop dat het de slimste koptelefoon ooit gaat worden.

De over-ear headset van Apple, in sommige geruchten ook AirPods X genoemd, komt met tal van sensoren die kunnen detecteren hoe je de koptelefoon draagt. Ook kan het de linker en rechter audiokanaal heroriënteren om ze te matchen, zo meldt een bron aan 9to5Mac. Dit houdt in dat het niet uitmaakt op welke manier je de headset op je hoofd zet.

Naast het identificeren van welk oor in welke schelp zit, krijgt de headset de optie om te detecteren of de headset op je hoofd of nek zit. Wanneer je de headset niet draagt, zou de koptelefoon dit moeten herkennen en de muziek op pauze zetten. Dit is een bekende feature van in-ear headsets, zoals de AirPods en AirPods Pro.

De bronnen die met deze informatie komen, bevestigen verder dat er actieve noise-cancelling aanwezig zal zijn. Daarnaast is er een transparantiemodus inbegrepen, net als bij de Sony WH-1000XM3. Dankzij custom tuning komt hier waarschijnlijk een speciale iOS- en macOS-applicatie.

AirPods Studio en Studio Light?

Hoewel de bron van 9to5Mac eerdere rapporten over het bestaan van twee afzonderlijke modellen niet kon bevestigen, verwijst de publicatie wel naar een eerder rapport van Bloomberg dat wijst op twee afzonderlijke modellen: een model dat gebruik maakt van hoogwaardige materialen, en een ander model dat gebruik maakt van componenten van lagere kwaliteit, maar die waarschijnlijk minder duur is.

De potentiële AirPods Studio prijs en de releasedatum van de hoofdtelefoon zijn slechts twee van de vele, vele onbekende factoren op dit punt, maar bronnen hebben Bloomberg verteld dat het premium model waarschijnlijk 349 dollar zal kosten om te concurreren met de Bose NC700. De onthulling zou al in juni plaats kunnen vinden tijdens WWDC 2020.

Totdat we de volledige details van Apple krijgen is het de moeite waard om sceptisch te zijn over alle AirPods Studio geruchten, maar het hebben van meerdere bronnen die allemaal hetzelfde zeggen belooft zeker veel goeds.