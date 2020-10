Android 11 voegt prullenbak toe aan je smartphone

De eerste openbare bèta van Android 11 is beschikbaar voor iedereen die hem wil proberen (en met een compatibele smartphone) en we zien een gestage stroom aan nieuwe functies verschijnen. De laatste nieuwigheid is een handige prullenbak zodat je verwijderde bestanden kan terughalen.

Zoals opgemerkt door 9to5Google, is deze prullenbak blijkbaar al aanwezig sinds de ontwikkelaarspreview van februari, maar is hij tot nu toe grotendeels onder de radar gebleven.

De prullenbak werkt net zoals de prullenbak op Windows en MacOS: nadat je een bestand (of foto) verwijdert, blijft het nog 30 dagen beschikbaar in de prullenbak voordat het echt wordt verwijderd zodat je het nog kan herstellen.

Dat is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de huidige manier waarop Android werkt, waarbij bestanden die uit de lokale opslag worden verwijderd onmiddellijk worden gewist. Ze kunnen dus niet worden hersteld, tenzij je een aparte back-up hebt.

Haal ze terug

Het zal een geruststellend vangnet zijn als je per ongeluk een hele map met audiobestanden of alle foto's van je recente vakantie per ongeluk verwijdert. Met een paar tikjes zou je die bestanden terug moeten kunnen halen.

App-ontwikkelaars zullen echter de concrete functies moeten implementeren, dus de prullenbak kan er misschien iets anders uitzien afhankelijk van de app. Het maakt deel uit van een meer algemene verandering in de manier waarop Android omgaat met bestanden die "scoped" opslag worden genoemd. Google legt dit verder uit in deze video.

Sommige apps hebben deze functies natuurlijk al. Denk maar aan Google Drive en Google Foto's die bestanden uit de cloud kunnen herstellen als je uit je interne opslag verwijdert. Dit is vergelijkbaar met veel apps op iOS.

De ingebouwde functie in het besturingssysteem voegt wat extra gemoedsrust toe en is nuttig voor bestanden die alleen op je toestel zijn opgeslagen (zoals downloads via je browser). Een volledige lancering van Android 11 wordt later dit jaar verwacht.