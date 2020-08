5G iPhone 12 kan compromissen maken om grote prijssprong te vermijden

The iPhone 11 Pro Max

De iPhone 12 zal naar verwachting de eerste iPhone zijn met 5G aan boord, wat betekent dat de onderdelen duurder zijn. Een nieuw bericht van analisten suggereert dat Apple dit gaat proberen te compenseren met een goedkopere, kleinere batterijopstelling.

De gerespecteerde Apple-analist Ming-Chi Kuo zegt (via MacRumors) dat de batterij in de iPhone 12 ongeveer de helft zal kosten van het equivalent in de iPhone 11.

Kuo beweert bovendien dat alle nieuwe 5G tech tot $220 aan de productiekosten zou kunnen toevoegen, dus goedkopere batterijcomponenten moeten een deel van die kosten tegengaan en voorkomen dat de consument een hoge meerprijs moet betalen. Eerdere geruchten hebben ook gesuggereerd dat de iPhone 12 geen oortjes of oplader in de doos zal hebben, eveneens om te bezuinigen.

Wat we echter niet weten is welk effect dit zou kunnen hebben op de batterijduur van de iPhone 12. Goedkopere onderdelen zouden in theorie voor slechtere prestaties kunnen zorgen, maar het hangt echt af van hoe slim de technici van Apple zijn geweest bij het bouwen van de nieuwe iPhone.

iPhone 12 batterijduur

Vorige maand hoorden we dat de iPhone 12 mogelijk kleinere batterijen zou hebben in vergelijking met de iPhone 11: een capaciteit van 2.227mAh voor de 5,4-inch iPhone 12, 2.775mAh voor de 6,1-inch iPhone 12 Max en iPhone 12 Pro, en 3.687mAh voor de 6,7-inch iPhone 12 Pro Max.

Deze formaten liggen ver achter op de batterijcapaciteiten die je krijgt bij de beste Android-telefoons, maar dankzij de verschillende optimalisaties die Apple in iOS heeft ingebouwd, kunnen de iPhones over het algemeen nog steeds degelijke batterijduur afleveren. In het geval van de iPhone 11 Pro krijg je gemiddeld iets meer dan een dag batterij.

Het zal een kwestie van afwachten zijn voor de iPhone 12. Zelfs met kleinere, goedkopere batterijen binnenin zouden de telefoons dezelfde of zelfs een betere batterijduur kunnen bieden als Apple ze energiezuiniger heeft kunnen maken. Die efficiëntie is heel belangrijk, van de chipset tot de software en de lay-out van de batterij.

We zien de lancering van de iPhone 12-reeks misschien al op 8 september, hoewel zelfs Apple zelf heeft toegegeven dat de verkoopdata dit jaar worden uitgesteld. Naast de toevoeging van 5G verwachten we ook een vlakker ontwerp zoals we zagen bij de iPad Pro-tablets.