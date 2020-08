iPhone 12 dummy units laten retro iPhone 4-stijl zien

We hebben al gehoord dat de iPhone 12 waarschijnlijk een hoekiger en vlak ontwerp zal krijgen, dat doet denken aan de oude iPhone 4 of de nieuwe iPad Pro's. Nu hebben we beeldmateriaal van hoe dit er in de praktijk zal uitzien, dankzij een aantal dummy units.

Deze dummy's werden gefotografeerd door de Israëlische Apple community HaAppelistim (via 9to5Mac) en verschijnen elk jaar. Ze zijn bedoeld voor hoesjesmakers om aan de slag te gaan met hun ontwerpen en productielijnen, zodat de cases klaar zijn voor de verkoop als de smartphones gelanceerd zijn.

Hoewel deze dummy's niet elk detail van het ontwerp laten zien (we kunnen hier bijvoorbeeld de notch van de iPhone 12 niet zien), geven ze ons meestal wel een goede indicatie van hoe bepaalde toestellen eruit gaan.

Kijk even naar de foto's en je kunt het minder gebogen ontwerp van alle vier de verwachte iPhone 12-modellen zien: de (verwachte) goedkopere 5,4-inch en 6,1-inch apparaten, en de duurdere 6,1-inch Pro en 6,7-inch Pro Max.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: HaAppelistim / 9to5Mac) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: HaAppelistim / 9to5Mac) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: HaAppelistim / 9to5Mac)

Een ander aspect waar dummy's ons weinig over vertellen, zijn de camera's. De camera-opstellingen zouden een van de belangrijkste onderscheidende factoren moeten zijn tussen de iPhone 12 modellen, waarbij de Pro-versies volgens de geruchten een LiDAR aan boord hebben.

LiDAR is al gearriveerd op de nieuwste iPad Pro-modellen, en is vooral nuttig voor augmented reality apps waarbij dieptezicht cruciaal is. Verwacht AR-renders die er beter uitzien dan ooit door die nieuwe scanner op de iPhone 12.

Misschien is de grootste onbeantwoorde vraag over de nieuwe iPhone 12-toestellen wanneer we ze daadwerkelijk zullen zien: geruchten over productievertragingen hebben het hele jaar door de kop op gestoken en Apple zelf heeft toegegeven dat er problemen zijn. Een aankondiging zou toch al in september kunnen komen, hoewel de eigenlijke verkoop pas later zal starten.