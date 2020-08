Samsung Galaxy Z Fold 2 foto’s tonen flinke camerabult

We hebben de Samsung Galaxy Z Fold 2 nog eens goed kunnen bekijken dankzij een nieuwe vermelding op de website van de Chinese telecomreguleringsinstantie (TENAA). Op de site zien we de foldable duidelijk vanuit alle hoeken.

Het is waar dat de telefoon op de foto's is uitgeschakeld, dus we krijgen geen nieuwe ideeën over hoe de interface er in gebruik zal uitzien. De beelden in de TENAA-lijst bieden een paar perspectieven die we echter nog niet eerder hebben gezien. Zo is het camerablok van de vouwbare telefoon dikker dan zijn voorganger, en steekt het meer uit dan de meeste telefoons die we hebben gezien. Veel succes bij het neerleggen van deze smartphone op een platte ondergrond.

De foto's bevestigen ook dat de achterste camera's er identiek uitzien als die op de Samsung Galaxy Note 20, maar dan zonder de nieuwe laser autofocus in de verticaal ovaal onder de flitser van de Note 20 Ultra. Dat is een jammerlijk gemis voor een opvouwbare telefoon die naar verwachting evenveel of meer zal kosten dan de originele Samsung Galaxy Fold (waarvan de lanceringsprijs 2020 euro was).

De TENAA-lijst komt helaas niet met een volledig specificatieblad, maar toonde wel een modelnummer: SM-F9160 (via GizmoChina). De publicatie beweert ook dat de pre-orders van de V.S. voor het apparaat open zullen zijn op 2 september en op 18 september te koop zullen zijn. Over een release in Europa is nog geen data bekend.

Hebben foldables de toekomst?

Ondanks dat de foldable vanuit vrijwel alle hoeken is vastgelegd, zien we niet onze favoriete functie: het 6,2 inch scherm aan de voorzijde. Dit moet een stuk handiger zijn dan het kleine 4,6 inch scherm van het origineel.

Op Samsung Unpacked zagen we de nieuwe foldable in teasermateriaal. Toen werd ons duidelijk dat Samsung het scharnier opnieuw ontworpen heeft met stofzuigerachtige haren, om zo vuil en stof weg te spoelen wanneer je het apparaat ontvouwt. Daarnaast is er 4.500mAh aan accucapaciteit en 5G compatibiliteit in alle regio’s inbegrepen. Tel al deze verbeteringen bij elkaar op, en dan heeft het er alle schijn van dat de nieuwe Fold een stuk beter in elkaar zit dan zijn voorganger.

Op 1 september verwachten we meer officiële informatie te krijgen over de nieuwe foldable van Samsung.