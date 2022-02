Hoe koop je een laptop? Alles waar je op moet letten

Hoewel het misschien eenvoudig lijkt, een laptop kopen die aan al jouw eisen voldoet is niet zomaar gedaan. Geen laptop is hetzelfde en de markt verandert constant. Er zit ontzettend veel verschil tussen de laptopcategorieën waar je uit kunt kiezen. Sommige apparaten zijn voorzien van specifieke hardware die meer geschikt is voor bepaalde taken dan andere.

Er zit veel overlap tussen de verschillende behoeften van laptopgebruikers, maar toch is het handig om te bedenken wat je specifiek nodig hebt. Dat is de eerste stap bij het kopen van de juiste laptop voor jou. Dit klinkt misschien makkelijker gezegd dan gedaan, vooral wanneer je wordt geconfronteerd met de enorme hoeveelheid aan opties die je kunt vinden bij winkels als Amazon, Bol.com en Coolblue.

Als je niet precies weet naar wat voor een hardware je zoekt, maak je dan geen zorgen. In deze gids laten we zien hoe je een laptop kunt kopen die de beste prestaties voor het geld geeft, of je nu een apparaat nodig hebt om mee te werken, gamen of voor thuis.

Hoe koop je een laptop: de eerste stappen

De eerste stap in het kopen van een laptop, is bedenken wat je eraan uit wilt geven. De prijzen van laptops variëren van goedkope Chromebooks tot de dure MacBook Pro-reeks. Dan zijn er zelfs nog meer gespecialiseerde machines die duizenden euro’s kunnen kosten.

Het zal je enorm helpen bij het kiezen van een laptop om een prijsklasse voor jezelf te bepalen. Zo kun je gelijk veel opties wegstrepen en maak je het proces veel makkelijker.

Daarna ga je kijken naar jouw persoonlijke behoeftes. Wat verwacht je van jouw nieuwe laptop? Als je op zoek bent naar een laptop voor werk, ga je dan met veel multimediabestanden werken? Of juist met een eindeloze stoet aan spreadsheets en rapporten? Heb je een apparaat nodig met ondersteuning voor 5G zodat je constante internettoegang hebt?

Door dit goed voor jezelf te bepalen, kun je weer een hele reeks aan opties weghalen. Er zijn bijvoorbeeld niet zo veel laptops beschikbaar met 5G-ondersteuning. Als je alle belangrijke kenmerken op een rijtje hebt gezet, zal het nog iets eenvoudiger zijn om de keuze te maken.

Als jouw behoeftes niet zo specifiek zijn, helpen we je nog steeds verder. Er zijn nog een aantal zaken waar je over na moet denken, maar het is niet zo ingewikkeld als het lijkt.

Windows vs Apple vs Chromebooks

Een van de belangrijkste factoren om te overwegen, is het besturingssysteem van jouw volgende laptop. Al is dit niet zo belangrijk meer als het 10 of 15 jaar geleden was.

De verschillen tussen Windows-laptops en MacBooks worden elk jaar kleiner naarmate meer populaire apps ondersteuning bieden voor beide platforms. Ook cloud-computing speelt hier een belangrijke rol in. Dit gaat nog niet volledig moeiteloos, maar voor de meeste mensen is het verschil tussen de twee belangrijkste besturingssystemen niet zo groot meer.

Chromebooks zijn echter een geval apart. Deze laptops zijn een aantrekkelijke optie vanwege de extreem lage prijzen, maar ChromeOS is niet zo verfijnd als de nieuwste versies van Windows of MacOS. Ook ben je een stuk meer beperkt in welke software je kunt gebruiken.

Als je het overgrote deel van je computertijd online doorbrengt en zelden apps op de laptop zelf installeert, dan is een Chromebook zeker de moeite waard om te overwegen. Het kan je immers een hoop geld besparen.

Geheugen vs opslag

Een van de belangrijkste punten van verwarring voor veel kopers is het onderscheid tussen geheugen en opslagcapaciteit. Het lijkt alsof het hier om hetzelfde gaat, maar dat is niet het geval.

Meer geheugen zorgt voor meer werkruimte voor jouw laptop bij het uitvoeren van programma’s. Deze vorm van geheugen wordt RAM genoemd. Hoe meer RAM een computer heeft, hoe minder vaak hij zal moeten terugverwijzen naar zijn harde schijf voor instructies en gegevens.

Dit merk je terug in apps en andere software. Met meer ram werken ze over het algemeen sneller en soepeler omdat er minder hoeft te gebeuren achter de schermen.

Met opslag bedoelen we hoeveel ruimte een laptop heeft om bestanden en apps op te slaan. Dit is minder belangrijk voor de prestaties van een apparaat en het kan gemakkelijk worden uitgebreid met opslagapparaten, zoals USB-sticks en externe SSD’s. Als je van plan bent om veel multimedia-content of games te downloaden, dan is het wel de moeite waard om te investeren in een laptop met een ruime SSD.

Als het om pure prestaties gaat, heeft RAM meer invloed dan opslagruimte. Je moet minimaal 8GB aan RAM gebruiken voor de meeste Windows- of MacOS-laptops. 16GB is een goede hoeveelheid als je van plan bent om te werken met programma’s als Adobe Photoshop of Adobe Première. Ook voor gaming is extra RAM een welkome toevoeging.

Qua opslagcapaciteit raden we aan om niet minder dan 256GB te nemen. Als je echter niet van plan bent om al te veel games te downloaden, heb je niet snel meer dan 512GB aan ruimte nodig. Voor de meeste gebruikers is dat genoeg.

1080p vs 1440p vs 4K

Als het gaat om het display van je laptop, is de resolutie niet zo belangrijk als het is bij een grotere desktop-monitor. Bij laptopschermen is het verschil tussen 1080p en 4K redelijk klein, dus hier kun je wat geld besparen.

Als je absoluut een scherm van hogere kwaliteit nodig hebt zou een 1440p-display meer dan genoeg moeten zijn. Zoek je een laptop voor professioneel grafisch design, dan is een OLED-display met een hogere resolutie geen overbodige luxe.

Wil je de beste gaming-laptop binnen jouw budget kopen? Overweeg dan een scherm met een verversingssnelheid van 144Hz of hoger, evenals betere reactietijden. Dit staat vaak uitgedrukt als 4ms of lager. Bij gaming op een laptop is framerate over het algemeen belangrijker dan een hoge resolutie, dus 1080p zal in veel gevallen voldoende zijn.

Geïntegreerde graphics vs een toegewijde GPU

Een andere belangrijke hardware-keuze die je moet maken, is of je een toegewijde GPU nodig hebt. Als je op zoek bent naar een hoogwaardige gaming-laptop, of van plan bent om 3D-modellering of grafisch design te doen, dan heb je waarschijnlijk een videokaart nodig in plaats van geïntegreerde graphics.

Je kan zien of een laptop is uitgerust met een toegewijde videokaart als deze iets over Nvidia of AMD Radeon RX vermeldt bij de grafische opties. Let op: sommige laptops zijn uitgerust met AMD-processoren, wat het verwarrend kan maken. Meestal worden de grafische kaarten van het bedrijf aangeduid als de AMD Radeon RX 6000-reeks, niet alleen “AMD Radeon graphics”.

Bij twijfel kun je altijd de klantenservice van de winkel benaderen voor opheldering. Als je online winkelt kun je vaak in de productpagina of bij de recensies teruglezen of de laptop is voorzien van een grafische kaart.

Nog iets over CPU’s

Als het op CPU’s aankomt, is zowat elke moderne processor snel genoeg om algemene computertaken probleemlos uit te voeren. Dat gezegd hebbende, het is wel de moeite waard om een laptop te halen met een Intel Core- of een AMD Ryzen-CPU. Bij voorkeur een nieuwe generatie Core i5 of Ryzen 5. Als je niet veel meer doet dan e-mails lezen en Netflix kijken, dan kan een minder sterke processor van een Chromebook ook voldoen.

Ben je van plan om een MacBook Air of MacBook Pro te halen? Dan kun je nog steeds versies met Intel-CPU’s krijgen. Apple is echter overgestapt op zijn eigen silicon-architectuur, waarvan de Apple M1-chip de eerste. Deze is perfect voor de meest intensieve computertaken.

Als je op zoek bent naar een gaming-laptop of een werkstation voor creatieve taken, dan is een Core i7 of een Ryzen 7 je beste optie. Topklasse laptops zijn zelfs uitgeruist met een i9- of Ryzen 9-processor.