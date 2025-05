Koffie, slushies en airfryers: wij gingen langs bij SharkNinja in Amsterdam

SharkNinja is inmiddels vijf jaar actief in Europa, en daarvan twee jaar in Nederland. In relatief korte tijd heeft het merk zich hier stevig op de kaart gezet. Shark focust op stofzuigers, vlekkenreinigers en beautyproducten, terwijl Ninja zich richt op slimme en opvallende keukenapparaten. Tijdens een bezoek aan het Nederlandse hoofdkantoor kregen we een exclusieve blik op hun huidige én toekomstige aanbod, en mochten we de meeste producten meteen uitproberen.

Koffie en een snackje

Image 1 of 4 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Bij binnenkomst werden bezoekers getrakteerd op een kopje koffie uit de Ninja Luxe Café Premier, professioneel bereid door een barista vanaf een stijlvol ingerichte koffiekar. Een perfecte start voor de koffieliefhebber: al sloeg ik deze over, want koffie is simpelweg niet aan mij besteed. Toch viel het apparaat op door zijn design en gebruiksgemak. We hebben hem ook zelf al aan de tand (of eerder de portafilter) gevoeld en je kan er meer over lezen in onze Ninja Luxe Café Premier review.

Op een stijlvolle houten kar stonden de Ninja-airfryers uitgestald, elk klaar voor een live demonstratie. Van de twee modellen die ik getest heb, is de Ninja Double Stack sowieso mijn favoriet. Dit apparaat staat ook thuis in mijn keuken, en bewijst elke dag opnieuw zijn waarde. Dankzij de dubbele, gestapelde lades kun je op een kleine oppervlakte meerdere gerechten tegelijk bereiden. Tijdens het event kwamen er allerlei snacks uit die lades tevoorschijn.

Overigens waren het niet alleen maar bestaande producten die tentoongesteld waren: de Ninja Crispi werd ook getoond en die komt pas in september op de markt. Het bijzondere aan dit model is dat je de bakjes waarin je kookt meteen kunt afsluiten en meenemen. Crisper plate eruit, deksel erop en klaar. Of je het nu echt meeneemt naar een collegezaal of een picknick blijft de vraag, maar voor kleine keukens, studentenkamers of campers lijkt het een slimme oplossing.

(Image credit: Future)

Ook de Ninja Slushi was een opvallende publiekslieveling. Deze stijlvolle machine tovert in korte tijd bevroren drankjes op tafel. Ideaal voor warme dagen, feestjes of gewoon omdat het leuk is. Ik ben deze momenteel aan het reviewen en heb er zelfs een Monster Energy-slushie mee gemaakt, iets wat bij het SharkNinja-team voor de nodige hilariteit zorgde.

Schoonmaken

Image 1 of 1 (Image credit: Future)

Naast keukenapparaten presenteerde SharkNinja ook een aantal schoonmaakoplossingen en beautyproducten van het merk Shark. Zo was er de Shark Power Detect die we momenteel aan het reviewen zijn. Deze stofzuiger past het zuigvermogen automatisch aan op basis van hoeveel vuil hij detecteert. Tijdens de demonstratie zagen we hoe het vermogen verhoogde bij zichtbare kruimels en dat de stofzuiger rustiger werd op een schone vloer. Zo hoef je niet zelf te prutsen met de instellingen.

Voor vlekken op tapijt of meubels is er de StainStriker, een compacte vlekkenreiniger met een "dubbele sproeitechniek." De vloeistoffen worden gemengd bij het spuiten, wat volgens Shark voor een diepere reiniging zorgt. In de demo werkte het in ieder geval prima. Shark presenteerde ten slotte nog zijn beautylijn, met onder meer haardrogers en stylingtools.