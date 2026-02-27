Waarom je in 2026 geen iRobot-robotstofzuiger meer moet kopen

Er was een periode waarin Roomba een synoniem was voor robotstofzuiger en waarin iRobot simpelweg de veilige, vanzelfsprekende keuze was. Wie geen zin had om vergelijkingen te maken of specificaties te analyseren, koos voor een model van iRobot en wist dat het wel goed zou zitten. Die tijd ligt inmiddels achter ons. In 2026 voelt een nieuwe Roomba kopen minder als investeren in bewezen topkwaliteit en meer als vasthouden aan een reputatie die vooral in het verleden is opgebouwd.

Vorig jaar had ik de Roomba Max 705C in huis voor een test. Dat model staat hier overigens nog steeds, ergens op zolder, wat al veel zegt over hoe vaak ik hem tegenwoordig nog gebruik. In het begin was ik oprecht enthousiast. De bouwkwaliteit voelde degelijk, de installatie verliep zonder grote problemen en het idee dat je nooit zelf hoeft te stofzuigen en dweilen, blijft nu eenmaal aantrekkelijk. Toch begonnen de twijfels sneller dan verwacht.

Bekijk hier ons overzicht met de beste robotstofzuigers

Niet betrouwbaar

De schoonmaakprestaties op zich waren erg degelijk. De zuigkracht voldeed aan de verwachtingen en de robot wist de meeste hoeken en randen behoorlijk goed te bereiken. Het dweilsysteem maakte in de eerste weken zelfs indruk, omdat de vloer zichtbaar frisser oogde en het waterreservoir zijn werk leek te doen zoals beloofd. Juist daarom was het zo frustrerend dat de problemen zich al snel opstapelden.

Na ongeveer twee weken kreeg ik herhaaldelijk meldingen dat het dock schoongemaakt moest worden. Rond het station lag regelmatig vuil water, ondanks het feit dat ik het onderhoud zorgvuldig uitvoerde en het opvangsysteem grondig reinigde. Elke keer wanneer ik dacht het probleem te hebben opgelost, keerde het binnen korte tijd terug. Het dweilen, dat aanvankelijk een sterk punt was, veranderde in een terugkerende bron van ergernis. Voor een robotstofzuiger in dit prijssegment mag je verwachten dat het onderhoud minimaal blijft en dat basisfunctionaliteiten niet na enkele weken beginnen te haperen.

(Image credit: TechRadar / Carrie-Ann Skinner)

Rond kerst verplaatste ik de robot naar de logeerkamer, waar hij niet stond aangesloten op het dock en ook niet actief was ingepland via de app. Het apparaat was in principe volledig uitgeschakeld en zou daar gewoon blijven staan tot ik hem opnieuw nodig had. Tot mijn verbazing begon hij op een dag echter uit zichzelf te rijden, zonder dat hij verbonden was met het stopcontact of dat ik een schoonmaaksessie had gestart. Het voelde alsof er ergens in het systeem nog een oude taak stond opgeslagen die plots alsnog werd uitgevoerd, hoewel daar op dat moment geen enkele aanleiding voor was.

Ik deelde het voorval met collega’s in Slack en we konden er samen nog om lachen, maar het bleef niet bij die ene keer. Een paar dagen geleden besloot ik Dustin' Bieber (we geven elke robotstofzuiger een leuke bijnaam) opnieuw aan te sluiten, ditmaal op zolder waar mijn kantoortje zich bevindt. Nog voordat ik instellingen had gecontroleerd of een nieuwe plattegrond had laten maken, kwam de robot direct in beweging. Hij reed zonder aarzeling richting de trap en was net als het merk iRobot zelf erop gebrand om zichzelf van de afgrond te storten. Dat soort gedrag wekt niet bepaald vertrouwen, zeker niet bij een apparaat dat grotendeels zelfstandig door je woning beweegt. Robotstofzuigers doen het niet goed in een vrije val.

Dit is geen recent probleem

Wat het geheel extra wrang maakt, is dat iRobot technologisch al jaren achterloopt op concurrenten. Waar andere merken sterk inzetten op geavanceerde objectherkenning, efficiëntere dweilmodules en zelfreinigende docks die daadwerkelijk betrouwbaar functioneren, blijven veel Roomba-modellen steken in iteraties die vooral kleine verbeteringen brengen. Tegelijkertijd blijven de prijzen stevig, waardoor je in veel gevallen meer betaalt voor minder innovatie.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

De recente financiële ontwikkelingen rond het bedrijf versterken dat ongemakkelijke gevoel. iRobot kwam in een Chapter 11-procedure terecht en werd overgenomen door Picea Robotics. Hoewel de officiële communicatie benadrukt dat de app blijft werken en dat garanties worden gerespecteerd, blijft er onzekerheid hangen over de lange termijn. Een robotstofzuiger is geen impulsaankoop voor een paar maanden, maar een investering die afhankelijk is van software, cloudverbindingen en voortdurende ondersteuning. We hebben al veel te veel bedrijven gezien wiens smart-apparaten opeens een stuk minder smart werden door het wegvallen van ondersteuning.

(Image credit: iRobot)

Wanneer je alles samenneemt, ontstaat een beeld van een merk dat ooit toonaangevend was, maar inmiddels moeite heeft om het tempo van de markt bij te houden. Mijn eigen ervaring met de Roomba Max 705C laat zien dat de basis nog steeds in orde kan zijn, maar dat betrouwbaarheid en verfijning niet meer vanzelfsprekend zijn. In een categorie waarin concurrenten sneller innoveren en vaak betere prijs-kwaliteitverhoudingen bieden, is het lastig om in 2026 nog een overtuigend argument te vinden om voor iRobot te kiezen.

Dat betekent niet dat elke Roomba per definitie slecht is, maar wel dat het merk niet langer de standaard vormt die het ooit was. Wie vandaag een robotstofzuiger zoekt, kan beter verder kijken dan deze bekende naam (die nu vooral vergane glorie is) en kritisch te beoordelen wat je daadwerkelijk krijgt voor je geld. In veel gevallen kom je dan uit bij alternatieven die technologisch verder staan en minder vraagtekens oproepen over hun toekomst.