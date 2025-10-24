Is een goedkope robotstofzuiger zijn geld waard? Dit zeggen onze experts

Het kan lastig zijn om te bepalen hoeveel je aan een robotstofzuiger wilt uitgeven. Er zijn modellen te vinden voor amper 100 euro, maar ook van boven de 1000 euro. Slagen goedkope robotstofzuigers er ook in je woning schoon te maken en krijg je echt zoveel meer als je flink wat geld ertegenaan gooit?

Wij gaan aan de slag met allerlei soorten robotstofzuiger in verschillende prijsklassen en de best geteste modellen komen terecht in deze koopgids robotstofzuigers. Goedkope robotstofzuigers kunnen de moeite waard zijn, mits je bereid bent om zelf de handen uit de mouwen te steken. Kies bij voorkeur ook voor enigszins bekende, vertrouwde merken.

Kies eerst en vooral het juiste merk en je goedkope robotstofzuiger kan best veel. Je mag ervan uitgaan dat zelfs goedkope modellen niet van de trap rijden, tegen de muur aan botsen en een degelijke app hebben. Stofzuigen kunnen ze natuurlijk allemaal en tegenwoordig is er bijna altijd een dweil aanwezig.

Dingen die je zal missen als je weinig uitgeeft, zijn een schoonmaakstation dat onder andere het stofreservoir in de robotstofzuiger leegmaakt na elke schoonmaakbeurt. De dweil is wellicht gewoon een vochtige doek die achter de robotstofzuiger aan sleept. Na elke schoonmaakbeurt zal je die handmatig moeten verwijderen, reinigen en laten drogen. Doe je dat niet, dan is er een grote kans dat de dweil begint te stinken. Dan ruikt hij net zoals was die je te lang in de wasmachine hebt laten zitten na het wasprogramma.

We hadden het over "bekende, vertrouwde merken" hierboven en in ons geval zijn dat Roborock, Dreame en Ecovacs. Een merk dat we niet meer aanbevelen is iRobot. Er is dit jaar een grote ontslagronde gebeurd en ook daarna verschenen er nieuwsberichten dat de cijfers van het bedrijf zodanig slecht bleven dat een faillissement niet volledig uitgesloten is. Bovendien krijgen we al maanden geen reactie meer van de lokale PR-afdeling van het bedrijf.

Welke goedkope robotstofzuigers zijn je geld waard?

Momenteel raden we twee modellen aan als je minder dan 250 euro wil uitgeven. De Dreame D9 Max Gen 2 is onze eerste aanrader. Die hebben we eerst getest in ons eigen appartement en is vervolgens verhuisd naar onze ouders, waar hij al ruim zeven maanden meerdere keren per week stofzuigt. In die tijd zijn er nooit klachten of problemen voorgekomen.

Het tweede model is de Ecovacs Deebot N20. Die komt in verschillende uitvoeringen, waarvan de goedkoopste versie rond de 200 euro kost. Wij hebben de duurdere uitvoering met schoonmaakstation getest, oftewel de Deebot N20 Pro Plus. De robotstofzuiger zelf is echter hetzelfde in elke versie, je betaalt dus echt alleen meer voor het schoonmaakstation.

Nadat we klaar waren met de review, heeft de Deebot N20 Pro Plus hier nog enkele maanden schoongemaakt in ons appartement. Stofzuigen ging prima en zoals verwacht, was de dweil van beperkte meerwaarde. Obstakels werden keurig vermeden en alleen (oplaad)kabels op de grond moesten we op voorhand even aan de kant leggen. Ook was ons tapijt net iets te dik voor de Deebot N20 Pro Plus waardoor hij er niet op kon rijden. Dat moesten we dus zelf nog even stofzuigen achteraf.

Wanneer investeer je beter in een duurder model?

Voor sommigen is het de moeite waard om te investeren in een duurdere robotstofzuiger. Schoonmaakstations die automatisch stof uit het kleine ingebouwde stofreservoir kunnen zuigen, kosten niet zoveel meer, wat je ziet bij de Deebot N20 Pro Plus hierboven.

Als je nog een prijsklasse hoger gaat en dichter in de buurt van de 1.000 euro komt, krijg je geavanceerde functies zoals schoonmaakstation die de watertank van de robot kunnen bijvullen, schoonmaakmiddel kunnen doseren, de dweil kunnen reinigen en drogen en zelfs zichzelf kunnen reinigen en drogen. De zuigkracht is ten slotte veel hoger in deze prijsklasse en loopt op tot wel 30.000 Pa in sommige gevallen.