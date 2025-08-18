Hoe goed kunnen robotstofzuigers nu echt dweilen: dit zijn de resultaten van onze testen

De meeste robotstofzuigers stofzuigen niet alleen je vloeren, maar kunnen ook dweilen. Tegenwoordig zijn er zelfs meer robotstofzuigers die wel kunnen dweilen dan modellen die uitsluitend stofzuigen. Ook als je een budgetmodel van 200 euro koopt, is de kans groot dat er een dweil in de doos zit.

Hoe sterk moet je echter letten op het dweilsysteem van een robotstofzuiger? Hoe werkt de dweil en maakt hij überhaupt goed genoeg schoon? Door de jaren heen hebben we talloze robotstofzuigers in uiteenlopende prijsklassen getest met verschillende types dweilen. Hieronder lees je alles wat je moet weten over de dweilfunctie van robotstofzuigers.

Hoe werkt de dweil van een robostofzuiger?

Het exacte dweilsysteem kan sterk verschillen. De basis is bijna altijd een dweilpad (of twee) die water krijgt uit een reservoir in de robotstofzuiger. De robotstofzuiger trekt de pad(s) over de vloer om hem schoon te maken.

Soms kan de pad draaien, trillen of druk uitoefenen om vuil los te maken en een effect te creëren dat schrobben moet nabootsen. Sommige robotstofzuigers stofzuigen en dweilen tegelijkertijd, met als doel de totale schoonmaaktijd te verkorten. Andere kunnen worden ingesteld om na het stofzuigen te dweilen, of alleen het ene of het andere te doen.

Als je kiest voor een duurdere robotstofzuiger, kan deze de watertank in de robot zelf bijvullen vanuit een groter reservoir in het schoonmaakstation. Op die manier moet zelf minder vaak het water bijvullen. De echte premium robotstofzuigers kunnen zelfs de dweilpads automatisch wassen (en soms ook drogen!) in het schoonmaakstation.

Welke soorten dweilen zijn er?

Sommige robotstofzuigers kunnen veel beter dweilen dan andere. Hier volgt een kort overzicht van de belangrijkste dweilsystemen en hoe goed ze in onze testen hebben schoongemaakt.

D-vormige pad

Dit is een van de meest voorkomende soorten dweilen. Hij bestaat uit een vaste, D-vormige doek die kan worden gereinigd en hergebruikt. De doek wordt gevoed met water uit een ingebouwd reservoir terwijl het over de vloer wordt gesleept. Bij geavanceerdere robots kan de doek trillen of druk uitoefenen op de vloer.

(Image credit: Future)

Over het algemeen vinden we dit type dweil behoorlijk effectief. Het is zeer geschikt voor het schoonvegen van vloeren en het verwijderen van achtergebleven vuil. Hardnekkige vlekken worden niet grondig schoongemaakt, vooral als de robotstofzuiger de dweil gewoon achter zich aan sleept en niet harder op de vloer kan drukken. Robotstofzuigers met dit type dweil kunnen hem over het algemeen ook niet reinigen tijdens een schoonmaakbeurt. Het gevolg is dat er soms vuil uitgesmeerd wordt over de vloer.

Twee draaiende pads

Een ander type dweil dat we steeds vaker zien, zijn twee draaiende pads achteraan de robotstofzuiger. Omdat ze ronddraaien, creëren ze een effect dat dichter in de buurt komt bij schrobben.

(Image credit: Future)

Dit is waarschijnlijk ons favoriete dweilsysteem. Het bestaat uit twee pads achteraan de robotstofzuiger die draaien tijdens het dweilen. Daardoor kunnen ze beter schrobben dan de D-vormige dweilpad en worden opgedroogde vlekken makkelijker gereinigd.

Iets duurdere robotstofzuigers met dit dweilsysteem kunnen de pads zelf reinigen en soms ook drogen om vieze geurtjes te voorkomen. Tijdens de schoonmaakbeurt zelf worden de pads gewoonlijk niet gereinigd, waardoor je hier ook de kans hebt dat plakkerig vuil, zoals gemorste saus, wordt uitgesmeerd over de vloer.

Rolborstel

Dit type dweil is nog relatief nieuw en komt weinig voor. Het heeft wel enorm veel potentieel. Deze rollende dweilborstel kan je een beetje vergelijken met de grote rolborstels in een carwash. Net zoals de andere dweilsystemen heb je hier een constante watertoevoer naar de rolborstel. Het grote verschil is dat er binnenin de robotstofzuiger een soort schraper zit die vuilresten van de borstel haalt bij elke rotatie. Op die manier is de kans heel klein dat vuil wordt uitgesmeerd over de vloer.

(Image credit: Future)

Gewoon een vochtig doekje

Het komt niet vaak voor, maar sommige goedkope robotstofzuigers hebben alleen ruimte om een vochtig doekje te bevestigen, dat vervolgens over de vloer wordt gesleept. Dit is het minst effectieve type dweil.

De pads hebben een glad oppervlak en schrobben nauwelijks. Ze kunnen ook niet worden gewassen of hergebruikt, dus als je voor dit type dweil kiest, moet je na elke schoonmaakbeurt het doekje vervangen.

(Image credit: Future)

Het meest bekende merk dat deze aanpak gebruikt, is Switchbot met zijn mini-serie. De meningen over dit soort dweilen zijn verdeeld. In onze review van de SwitchBot K10+ Pro mini zeiden we dat zelf niet van plan zijn om een nieuw setje doekjes aan te schaffen als de meegeleverde doekjes op zijn.

Werkt de dweil goed?

Over het algemeen is onze ervaring dat robotstofzuigers met dweilfunctie goed genoeg zijn om je wat werk te besparen, vooral als je woning veel harde vloeren heeft die regelmatig gedweild moeten worden. Ze zijn handig voor dagelijkse reinigingsbeurten, maar niet zo goed dat je zelf nooit meer zal moeten dweilen.

Ongeacht het type dweil zouden we geen robotstofzuiger gebruiken voor een grote vlek (die blijft aan de dweil kleven en dan wordt verspreid) of een opgedroogde vlek (de robot schrobt niet hard genoeg om die te verwijderen).

Kan tapijt nat worden?

Misschien, dat hangt af van het model. Robotstofzuigers uit het middensegment en hoger kunnen vaak detecteren wanneer ze over tapijt rijden en tillen dan hun dweilpads op, zodat ze de grond niet raken. Er kunnen dan hoogstens een paar druppeltjes op je tapijt vallen. Sommige duurdere robots hebben magnetische dweilen die ze in het dock achterlaten wanneer ze tapijt moeten stofzuigen. Dit elimineert de kans op druppels volledig.

(Image credit: Future)

Goedkopere robotstofzuigers zullen echter hun vochtige dweilpads over tapijten slepen als je deze niet verwijdert. Bij sommige modellen wordt het water automatisch "aangezet" wanneer de dweilpad en/of het waterreservoir is bevestigd. In sommige gevallen kan je in de app wel aangeven waar niet gedweild mag worden, maar dan moet je alsnog handmatig te dweil verwijderen voor de robotstofzuiger naar die zones gaat.

Kan de dweil stinken na verloop van tijd?

Als je hem vochtig laat en niet schoonmaakt, dan kan het. Bij goedkopere robotstofzuigers moet je de dweilpads verwijderen om ze te laten drogen. Doe je dat niet, dan zit de dweil geklemd tussen de robotstofzuiger en de grond (of het schoonmaakstation), waardoor die niet makkelijk kan drogen. De dweil krijgt dan uiteindelijk de geur van was die je te lang in de wasmachine hebt laten zitten nadat het programma is afgelopen. Ook moet je de dweil regelmatig met de hand wassen of in de wasmachine doen om hem fris en hygiënisch te houden.

Geavanceerdere robotstofzuigers hebben schoonmaakstations die een deel van het onderhoud van de dweil voor je doen. Ze kunnen bijvoorbeeld de dweilpads wassen met (heet) water en soms ook drogen met hete lucht. Zo heb je er zelf minder werk aan.

(Image credit: Blue Pixl Media)

Mag je schoonmaakmiddel toevoegen?

Soms, maar over het algemeen niet. De meeste robotstofzuigers raden aan om alleen (koud) water te gebruiken. Sommige fabrikanten maken hun eigen schoonmaakmiddel dat je aan het water kan toevoegen en dat is natuurlijk veel duurder dan normaal schoonmaakmiddel.

Als je toch een testrondje wil proberen met ander schoonmaakmiddel, raden we aan om eerst te kijken hoeveel schuim het produceert wanneer je het mengt met water en daarna (met de hand) dweilt. Schuim kan zowel voor problemen zorgen met de interne onderdelen van de robotstofzuiger als met je vloer. Die kan bijvoorbeeld erg glad zijn omdat er niet genoeg water is gebruikt om het schoonmaakmiddel weg te spoelen.