Ecovacs onthult Deebot X12 robotstofzuiger die hardnekkige vlekken kan losweken

Ecovacs introduceert de DEEBOT X12 OmniCyclone en DEEBOT X12 PRO OMNI: de nieuwste producten binnen de premium X-serie, ontworpen om grondige, diepe reiniging in huis nog makkelijker te maken. Met de unieke FocusJet-technologie die vlekken vooraf oplost (een primeur in de sector), de OZMO ROLLER 3.0 en een uitgebreide reeks vernieuwde schoonmaakinnovaties, is de DEEBOT X12 ontwikkeld om zelfs de meest hardnekkige vlekken aan te pakken, met een grondigere reiniging en handsfree onderhoud van het station. De vernieuwde PowerBoost Charging Plus zorgt voor ultrasnel bijladen wat ononderbroken reiniging mogelijk maakt. Deze geavanceerde functies onderstrepen Ecovacs’ technologisch leiderschap en onderscheidend vermogen in next-gen robotvloerreiniging en openen nieuwe mogelijkheden voor intelligente, moeiteloze schoonmaak.

Verbeterd vegen en dweilen voor dieptereiniging

Om kleverige of ingedroogde vlekken aan te pakken, waar klassieke dweilsystemen vaak moeite mee hebben, introduceert de DEEBOT X12 de FocusJet Stain Pre-dissolving Technology, ontwikkeld voor drie scenario’s.

Sterk vervuilde zones : in sterk vervuilde ruimtes zoals keukens stofzuigt de DEEBOT eerst de vloer en spuit daarna waterstralen met een druk tot wel 30.000 Pa om hardnekkige vlekken vooraf te verzachten. Vervolgens voltooit de OZMO ROLLER met hoge rotatiesnelheid het dweilen in een rasterpatroon, waardoor taaie resten zoals opgedroogde sojasaus of koffie moeiteloos worden losgemaakt en verwijderd.

Doelzones selecteren via app : gebruikers kunnen specifieke zones aanduiden in de Ecovacs Home App, zoals modderafdrukken van huisdieren.

: gebruikers kunnen specifieke zones aanduiden in de Ecovacs Home App, zoals modderafdrukken van huisdieren. Detectie van ingedroogde vlekken: de DEEBOT kan ingedroogde vlekken automatisch herkennen en behandelen.

Samen zorgen deze innovaties voor ongeëvenaarde dieptereiniging en zetten ze een nieuwe standaard voor grondige, moeiteloze vloerreiniging.

Om de dweilefficiëntie en dekking verder te verhogen, is de roller 50 procent langer: met 27 cm wordt bij elke beweging meer vloeroppervlak gereinigd. Bij het reinigen van tapijt tilt de DEEBOT X12 de rolmop automatisch 15 mm op en gebruikt hij een slimme cover om de roller volledig te isoleren van tapijtvezels. Zo helpt het systeem secundaire vervuiling te voorkomen en blijven tapijten schoon en droog.

Alles-in-één OMNI Station voor echt handsfree onderhoud

De DEEBOT X12 OmniCyclone wordt geleverd met een OMNI Station dat het onderhoud grotendeels voor overneemt. Dankzij de PureCyclone 2.0 auto-empty technologie wordt het stofreservoir automatisch geleegd, met krachtige en stabiele zuigkracht en goede filtering. En omdat het station zakloos werkt, zijn er geen stofzakken nodig.

Voor het dweilen reinigt het station ook de rolmop. Met Fresh-flow Power Washing spuit het schoon, verwarmd water onder hoge druk rechtstreeks op de roller om vuil los te weken. Het vuile water wordt daarna meteen afgevoerd, zodat vuil niet opnieuw over de vloer wordt verspreid.

Daarnaast ondersteunt de DEEBOT X12 Double-effect Cleaning Solutions: hij kan zowel een standaard reinigingsmiddel als een extra krachtige formule gebruiken. Het systeem schakelt automatisch over naar de heavy-duty oplossing in zones die sneller vies worden, zoals keuken of eetruimte, zodat de rolmop daar intensiever wordt gereinigd en gedesinfecteerd.

De DEEBOT X12 OmniCyclone is verkrijgbaar voor 1.349 euro en de DEEBOT X12 PRO OMNI voor 1.149 euro bij verschillende bekende retailers.