Oude Samsung Galaxy Watches met Tizen-software ontvangen binnenkort geen updates meer

Samsung lijkt plannen te hebben om de ondersteuning voor zijn oude smartwatches met het Tizen-besturingssysteem te beëindigen. Dit nieuws komt uit een recente melding die werd gedeeld op de Galaxy Watch-subreddit. Volgens het bericht heeft de beëindiging van Tizen gevolgen voor alle Galaxy Watch-modellen die voor de Galaxy Watch 4 zijn gelanceerd. Dit zijn onder andere de originele Galaxy Watch, Watch Active Duo en de oude Gear-serie. Alleen deze oudere modellen worden getroffen, omdat de Galaxy Watch 4 het eerste horloge was dat Wear OS gebruikte.

De ondersteuning wordt niet meteen stopgezet, maar in golven. Op 30 september 2024 stopt de Galaxy Store met de verkoop van betaalde Tizen Watch-content, zoals applicaties en wijzerplaten. Daarna, op 31 mei 2025, zal het bedrijf niet langer nieuwe downloads van gratis content toestaan op het apparaat. In juni 2025 stopt de verkoop van diensten van derden voor Tizen-hardware overal, behalve in de Galaxy Store. Je zult nog steeds software kunnen installeren, maar slechts voor een paar maanden. Op 30 september 2025 zullen downloads voor gekochte items stoppen en is het einde van Tizen officieel aangebroken.

Maak je vooral geen zorgen dat je nieuwe apps misloopt, want daar is het bedrijf mee gestopt. Op de Samsung Developer-website staat een bericht dat ontwikkelaarsteams niet langer nieuwe of bijgewerkte Tizen-gebaseerde horloge-apps kunnen registreren. In plaats daarvan verwijzen ze deze groepen naar de Galaxy Watch Studio Converter en Watch Face Studio om te helpen bij de overgang.

Beperkte functionaliteit

Natuurlijk kun je je Tizen-horloge nog wel gebruiken na 30 september 2025. Het is niet zo dat Samsung een schakelaar omzet waardoor je horloge spontaan uitvalt, maar het betekent wel dat je niet meer kunt genieten van een volledig functionele smartwatch. Getroffen horloges, zoals de Watch Active 2, zullen kampen met beperkingen. Dit betekent ook dat er een einde komt aan de beveiligingsupdates, waardoor gebruikers kwetsbaar worden voor malware.

Het lijkt erop dat Samsung mensen probeert over te halen om te upgraden naar een nieuwere versie met Wear OS. We verwachten deze zomer namelijk de Samsung Galaxy Watch 7 en dat is inmiddels de vierde generatie die Wear OS draait. Momenteel produceert Samsung zelf de Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5 Pro, Galaxy Watch 6 en Galaxy Watch 6 Classic. Je kan andere modellen, zoals de standaard Galaxy Watch 5 wel nog vinden bij andere verkopers (vaak met korting).