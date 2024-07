Laat de verf al los op jouw nieuwe Samsung Galaxy Watch Ultra?

De Samsung Galaxy Watch Ultra is pas een paar dagen beschikbaar in de winkel, maar er is nu al een klant naar voren gekomen die niet zo blij is met zijn nieuwe horloge. Dit komt doordat de verflaag aan de achterkant van het apparaat nu al aan het loslaten is bij deze klant.

Deze klacht werd gedeeld op Reddit (via Android Authority). Het lijkt dat er kleine stukjes verf zijn afgebrokkeld van de coating aan de onderkant van de smartwatch, ook al was het horloge volgens de gebruiker nog niet eens gebruikt bij het sporten.

In ieder geval één andere Reddit-gebruiker heeft schijnbaar last van hetzelfde probleem en het lijkt erop dat het misschien alleen een probleem is bij de grijze versie van de smartwatch. Over Galaxy Watch Ultra-modellen met de witte en zilveren behuizingen is namelijk nog niets gemeld.

Het is het ook waard om te vermelden dat we dus echt nog maar heel weinig meldingen hebben gezien van dit probleem en dat de klantenservice van Samsung het horloge van de persoon met de originele klacht al heeft vervangen. Toch is het dus wel aan te raden om even te checken hoe jouw Galaxy Watch Ultra eruitziet als je er al een hebt aangeschaft.

Beste Galaxy Watch tot nu toe

De interne onderdelen van de Galaxy Watch Ultra. (Image credit: Samsung)

We hebben dit probleem met de verflaag niet gemerkt tijdens onze Samsung Galaxy Watch Ultra hands-on. We zeiden zelfs dat dit waarschijnlijk Samsungs beste smartwatch tot nu toe is. We zullen ons testmodel nu wel goed in de gaten houden om te zien of hij toch nog last zal krijgen van dit soort slijtage.

Als dit apparaat een vaste plaats krijgt op onze lijst met de beste smartwatches, dan moet de verf er natuurlijk wel langer dan een paar dagen blijven zitten. Dit probleem zijn we dan ook niet tegengekomen bij andere premium smartwatches zoals de Apple Watch Ultra 2.

Samsung is duidelijk erg trots op zijn nieuwe premium smartwatch en heeft twee afbeeldingen gepost van de interne onderdelen van het apparaat. Op die afbeeldingen zien we de elektronica die aanwezig is en ook een korte uitleg per onderdeel.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

We hebben nog geen officiële reactie van Samsung gezien op dit probleem, maar als er nog nieuwe ontwikkelingen zijn in dit verhaal, dan houden we je op de hoogte. De Galaxy Watch 7 en Galaxy Watch FE zijn ook recentelijk gelanceerd en over die toestellen hebben we nog geen meldingen voorbij zien komen met dit soort problemen.