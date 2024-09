Apple onthult Watch Series 10 en nieuwe kleur voor Watch Ultra 2

Bij de onthulling van Apple's nieuwe iPhones hoort tegenwoordig elk jaar ook weer de onthulling van nieuwe Apple Watches. Zo heeft Apple vandaag tijdens zijn Glowlight-evenement de Apple Watch 10 onthuld.

Apple Watch 10

(Image credit: Apple)

De Apple Watch 10 is dit jaar weer, net als zijn voorganger, in twee verschillende maten beschikbaar en deze een tikkeltje groter dan de twee varianten van de Apple Watch 9. Het gaat om een model van 42 mm en een van 46 mm. Het algemene ontwerp is opnieuw hetzelfde en de schermranden zijn iets dunner geworden.

De Apple Watch 10 maakt gebruik van een nieuw Wide-angel OLED-display dat betere zichtbaarheid biedt wanneer je het vanuit een schuine hoek bekijkt. Verder is het display iets groter, efficiënter en energiezuiniger. De case is op zijn beurt gemaakt van aluminium met een glanzende afwerking voor de zwarte Apple Watch 10 en van aluminium met een geborstelde, matte afwerking voor de zilveren en roze versies. Daarnaast is dit de dunste Apple Watch tot nu toe en tegelijkertijd de eerste met een ingebouwde speaker waarmee je muziek of podcasts kan luisteren.

Ook heb je na dertig minuten heb je al 80 procent van de batterij opgeladen. De Apple Watch 10 heeft helaas nog steeds dezelfde batterijduur van 18 uur. Apple noemt dit "all day battery", maar voor zover wij weten, telt een dag 24 uur. Op dat vlak is er dus niets veranderd.

(Image credit: Apple)

Voor het eerst zal de standaard Apple Watch in het titanium beschikbaar zijn. Dit vervangt tevens de oude roestvrijstalen versie. Het voordeel hiervan is dat het geheel zowel lichter als steviger is geworden.

Apple heeft hier gekozen voor de S10-processor, maar dit is slechts een kleine upgrade tegenover de S9-processor van vorig jaar. Die was echter de grootste upgrade sinds de S6, dus dit was enigszins te verwachten. Wie vaak belt met de microfoon van hun Apple Watch, zal ook kunnen genieten van betere noise-cancelling voor achtergrondgeluiden dankzij machine learning.

Verder kan de Apple Watch 10 slaapapneu waarnemen dankzij de snelheidsmeter die onregelmatigheden in je ademhaling kan opmerken. Deze metingen gebeuren elke nacht en als de Apple Watch 10 merkt dat dit regelmatig voorkomt, krijg je een melding waarmee je vervolgens naar een arts kan gaan.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Twee nieuwe sensoren zijn een dieptemeter en watertemperatuurmeter. Apple zegt dat dit vooral nuttig zal zijn voor snorkelen. Bovendien is de nieuwe getijden-app nuttig voor surfers en andere watersporten. Ga echter niet diepzeeduiken met de Apple Watch 10, want hij is niet ontworpen om diep in het water te gebruiken.

(Image credit: Apple)

We kregen tijdens het Glowtime-evenement nogmaals de tweede generatie van de Apple Watch Ultra te zien... in een nieuwe kleur. Aan het horloge zelf is dus niets veranderd, maar dit blijft volgens Apple wel hun meest premium smartwatch.

Je kan de Apple Watch 10 vanaf vandaag, 9 september, bestellen en vanaf vrijdag 20 september ligt hij in de winkel. De Apple Watch 10 met aluminium case is beschikbaar vanaf 449 euro en de Apple Watch 10 met titanium case vanaf 799 euro. Welke afwerking je ook kiest, je krijgt de keuze tussen Wi-Fi Only of LTE en een kast van 42mm of 46mm. Tot slot is de Apple Watch Ultra 2 in het nieuwe Titanium Black vanaf vandaag, 9 september, te bestellen en vanaf 20 september zal ook dit model in de winkel liggen.