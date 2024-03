Polar onthult Grit X2 Pro hardloophorloge en het lijkt op een goedkopere Garmin Epix Pro

Polar heeft de Polar Grit X2 Pro premium outdoor smartwatch onthuld, omschreven als het "meest premium outdoor sporthorloge tot nu toe." Het zit vol met fitness-tracking en navigatiefuncties die het zeker waard zijn om opgenomen te worden in onze gids met de beste hardloophorloges. En het beste van alles is dat het ondanks het premium label nog steeds goedkoper is dan veel van de beste Garmin horloges.

De Polar Grit X2 Pro is een stevig ogend horloge van roestvrij staal met een 326ppi 1,39 inch AMOLED touchscreen, 15% groter dan het originele Grit X Pro horloge. Het horloge heeft een batterijduur tot 43 uur in de prestatietrainingsmodus en tot 10 dagen in de smartwatchmodus, en het heeft ook een "eco-prestatiemodus". Deze modus schakelt waarschijnlijk bepaalde functies uit in de GPS-modus om de batterijduur te verlengen tot 140 uur.

De verbeterde outdoor prestaties omvatten ook de navigatiefuncties, met "een nieuw ontworpen signaalversterkende antenne" die naast de gebruikelijke dual-frequency GPS van Polar werkt. Topografische kaarten van Europa en Noord-Amerika, die vaak apart moeten worden gekocht op andere horlogesystemen, zijn hier vooraf geladen en zitten volgens Polar vol met "details van gebouwen, parken, belangrijke wegennetwerken, straten en waterwegen".

Met een nieuwe broodkruimelfunctie kun je je stappen beter terugvinden. De oudere Terug naar begin-functie van Polar op de Polar Pacer Pro voelde een beetje onhandig aan. Je krijgt ook stapsgewijze navigatie, net als op sommige premium Garmin horloges zoals de Epix Pro. Er is ook een ingebouwde LED-zaklamp, net als op de Garmin Epix Pro.

Wat niet zo fijn is aan de Epix Pro, is de prijs. De Polar is met een prijs vanaf 749,90 euro een stuk goedkoper dan Garmin's ultra-premium model, dat 899 euro kost. Een duurder pakket bundelt de Grit X2 Pro met een Polar H10 hartslagmeter voor 799,90 euro.

Qua fitnesstracking zit het horloge vol met Polar's optische hartslagmeter, een ECG, SpO2-monitoring en een huidtemperatuurmeter, dus al het gebruikelijke. Voor trailruns, wandelingen en fietsen in de buitenlucht wordt een nieuwe metriek genaamd 3D-snelheid toegevoegd aan je gebruikelijke reeks statistieken. 3D-snelheid registreert je gemiddelde stijgsnelheid in 30 seconden (VAM) op verschillende terreinen, in plaats van de top-down benadering die je krijgt bij traditionele GPS-tracking. In theorie levert dit een nauwkeurigere meting op van je snelheid tijdens het klimmen en dalen van grote heuvels en valleien.

Pre-orders zijn nu beschikbaar en de Polar Grit X2 Pro ligt 3 april in de schappen.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan om dagelijks het laatste nieuws, recensies, opinies, analyses, deals en meer uit de technische wereld te ontvangen. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

(Image credit: Polar)

We zijn erg enthousiast over de Garmin Epix Pro met zijn verscheidenheid aan functies die je moeilijk bij andere merken kan krijgen. Als je 's avonds rent, kan je de LED-zaklamp aan zetten op de rode stand waardoor iedereen je kan zien. Je kan routes en GPX-bestanden op de horloge laden en stapsgewijze navigatie gebruiken om je door lange hardlooproutes te leiden.



Je hoeft je dan niet zorgen te maken over waar je naartoe gaat, je kan gewoon hardlopen. Je weet wel, waar het om gaat. Toch zijn deze horloges allesbehalve goedkoop en de meeste mensen willen graag de kracht van een Garmin, maar dan zonder de prijs van de Garmin.



Daarom is het leuk om een horloge te zien dat ook aan al deze eisen voldoet en dat minder kost. Als de prestaties van de Polar Grit X2 Pro kunnen voldoen aan de verwachtingen, en als het horloge tegelijkertijd het beste AMOLED-navigatiehorloge van Garmin kan ondermijnen, dan heeft Polar misschien een winnaar in handen. We kunnen dan ook niet wachten om het uit te testen.