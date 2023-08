Garmin Venu 3: nieuws, geruchten en meer

De Garmin Venu-reeks biedt voor veel mensen de perfecte balans tussen een smartwatch en een sporthorloge. De Venu-horloges zijn niet de meest geavanceerde en meest premium Garmin-horloges met hulpmiddelen voor allerlei activiteiten en sporten. Daarvoor moet je bij horloges zoals de Garmin Enduro 2 zijn, maar de Venu-modellen leveren wel een fantastische prijs-kwaliteitverhouding en ze zijn tenminste ook nog betaalbaar voor de gemiddelde persoon.

Deze horloges beschikken over een helder AMOLED-scherm, een dun profiel en al de gebruikelijke communicatiemogelijkheden van echte smartwatches zoals die van Apple en Samsung. Je krijgt daarnaast echter ook toegang tot Garmins uitstekende fitness-features en GPS-functionaliteit. De Garmin Venu 2 staat niet voor niets bovenaan op onze lijst van de beste Garmin-horloges .

Dus, toen we hoorden dat de Garmin Venu 3 misschien onderweg was, werden we meteen erg enthousiast. Hieronder hebben we dan ook een overzicht gecreëerd met alles wat we weten over de (hopelijk) aankomende Venu 3, inclusief het laatste nieuws en de nieuwste leaks die vrijwel bevestigen dat het horloge in ontwikkeling is. Hou dit artikel vooral in de gaten, want we zullen hem blijven updaten naarmate we meer informatie krijgen over de Venu 3.

In het kort

Wat is het? De volgende generatie van Garmin Venu-smartwatches

De volgende generatie van Garmin Venu-smartwatches Wanneer verschijnt het? Waarschijnlijk eind september

Waarschijnlijk eind september Hoeveel kost het? Waarschijnlijk rond de 399 euro

Garmin Venu 3: prijs en releasedatum

De Garmin Venu 2 kostte bij zijn release (in 2021) 399 euro en dat is een redelijk gangbare prijs voor een van de beste sporthorloges de je kan krijgen. We verwachten dat de Garmin Venu 3 een vergelijkbare prijs zal krijgen, maar er kan natuurlijk ook sprake zijn van een kleine prijsverhoging vanwege inflatie en stijgende productiekosten voor elektronische onderdelen.

Flo van Fitness Tracker Test , een leaker die in het verleden betrouwbaar bleek te zijn, heeft de naamgeving "Garmin Venu 3S" gespot in een importdatabase. Die ‘S’ in Venu 3S geeft aan dat het om een kleiner model gaat. Dit is namelijk hoe Garmin zijn kleinere horloges aanduidt. Dit suggereert dus ook dat we meerdere prijzen zullen krijgen voor verschillende formaten.

Qua releasedatum weten we in ieder geval al dat Garmin iets gaat onthullen in september. Wij denken dat het best wel eens deze smartwatch kan zijn. Je kan in dat geval een release ergens eind september of begin oktober verwachten.

Garmin Venu 3: nieuws en leaks

In mei van dit jaar spotte Gadgets and Wearables de naam Garmin Venu 3 op een lijst met apparaten die een officiële goedkeuring moesten krijgen in een Maleisische database. Dat was de eerste indicatie dat de Venu 3 onderweg was en het is eigenlijk ook vrij logisch. Eerst werden de Forerunner-, de Enduro-, de Fenix- en de Epix-productlijnen geüpdatet, dus nu wordt het ook wel weer eens tijd voor een nieuwe Venu.

Een paar maanden later werd het nieuws van Fitness Tracker Test (dat we hierboven hebben vermeld) naar buiten gebracht via verschillende outlets. Zo gaf ook Advnture aan dat er meerdere formaten aan zouden komen . Sommigen verwachten dat het nieuwe horloge tijdens IFA 2023 in Berlijn zal worden onthuld aan het begin van september. Garmin staat momenteel echter niet op de lijst van bedrijven die iets gaan aankondigen, dus we zien het horloge mogelijk pas later in september.

Garmin Venu 3: wat we willen zien

1. Nieuwe soorten metingen

Sinds het debuut van de Venu 2 hebben we veel nieuwe tools voorbij zien komen op andere Garmin-horloges, zoals de 'Training Readiness' en de 'Hill en Endurance Scores'. Die laatste twee zijn momenteel alleen beschikbaar op high-end Fenix- en Epix-horloges zoals de Garmin Epix Pro. Het zou dus ook heel mooi zijn als we toegang zouden krijgen tot dit soort metingen op een apparaat uit het middensegment.

2. Een verbeterd scherm

Een van de grootste pluspunten van de Venu is het prachtige AMOLED-scherm, maar om toch te blijven concurreren met de beste smartwatches zoals de Samsung Galaxy Watch 6 en de Apple Watch 8, zouden we graag een hogere resolutie en een soepelere refresh rate willen zien. Het zou nog mooier zijn als die upgrades de totale batterijduur niet negatief beïnvloeden.

3. Een microfoon om oproepen te beantwoorden