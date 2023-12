Garmin-horloges ontvangen grote update met dutjesdetectie en meer

Garmin heeft zojuist updates aangekondigd voor een groot aantal horloges, waaronder de Forerunner-serie en de Venu 3. De updates introduceren meerdere nieuwe functies, waaronder slaapdetectie en huidtemperatuurmetingen. Deze nieuwe functies komen naar de Venu 3, evenals naar de Enduro 2, Epix (Gen 2) horloges, Fenix 7-serie en Forerunner-modellen (en nog een paar andere, bekijk hier de volledige lijst).

Dutjesdetectie is, zoals de naam al doet vermoeden, een manier voor het horloge om te weten wanneer je een dutje doet en om dat in de gaten te houden. De functie geeft feedback over de duur van dutjes (en suggesties voor dutjes gedurende de dag).

Metingen van je huidtemperatuur zijn vanaf nu ook mogelijk en gebeuren wanneer je slaapt. Tijdens je slaap met het horloge de veranderingen in je huidtemperatuur. Je huidtemperatuur kan ook gelinkt woren aan de omgeving waarin je slaapt of je recente activiteit (een zware training bijvoorbeeld).

Ook nieuw is Running Dynamics. Deze functie meet statistieken zoals je paslengte, cadans en grondcontact tijdens het hardlopen. Verder is er nog Running Power, dat je inspanningsniveau tijdens het hardlopen weergeeft.

Body battery is een bestaande functie die je al kent van je Garmin-horloge. Die wordt nu uitgebreid met extra details over hoe slaap-, dutjes-, activiteiten- en stressniveaus je "batterij" leegtrekken (of aanvullen). Een andere toevoeging is dat er nu 's avonds een dagelijks overzicht wordt gegeven van je energieniveaus en -verbruik gedurende de dag.

(Image credit: Future)

Vervolgens is de activiteitsregistratie voor skiën verbeterd en er worden nauwkeurigere meetgegevens beloofd over hoogte, hartslag en andere elementen. Garmin heeft nog een aantal andere kleine tweaks aangebracht, zoals de mogelijkheid om foto's te bekijken op het horloge. Deze functie werkt weliswaar alleen met specifieke Android-smartphones.

Deze update zit boordevol leuke dingen en wordt nu uitgerold naar compatibele horloges. Synchroniseer met Garmin Connect (of Express) om de upgrade te ontvangen en zorg ervoor dat automatische updates zijn ingeschakeld op je horloge.

Dutjestijd!

Dutjesdetectie is een veelgevraagde functie en het is in wezen een miniversie van slaaptracking, waarbij je feedback krijgt over de duur van het dutje en wordt geadviseerd hoe dutjes gedurende de dag je kunnen helpen.

Monitoring van de huidtemperatuur tijdens het slapen is de tweede belangrijke functie. Als je een virus oploopt, kun je dat 's nachts zien aan je temperatuurmetingen voordat de symptomen zich voordoen. Op die manier kan je proactief maatregelen nemen, zoals extra rust of een dosis paracetamol inslaan.

De huidtemperatuur kan echter ook verhoogd zijn door een bijzonder zware inspanning en als je dat weet, kan het handig zijn om je volgende krachttraining pas te doen wanneer je volledig hersteld bent.

Het is natuurlijk jammer dat deze toevoegingen niet naar oudere Garmin-horloges komen, maar de realiteit is ongetwijfeld dat ze niet over de juiste sensoren beschikken om deze metingen uit te voeren.