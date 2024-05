Garmin-horloges ontvangen grote update met Messenger-app en bugfixes

Wie houdt er nu niet van gratis dingen? Garmins recentste grote update geeft enkele premium sporthorloges nieuwe features zoals de Messenger-app, evenals een aantal bugfixes. Deze update voor Garmin-horloges is twee maanden na de laatste update al beginnen uitrollen en bevat nieuwe functies voor de Fenix 7-serie, Enduro 2, Epix 2, Marq 2 en Quatix 7.

De belangrijkste nieuwigheid is de langverwachte Garmin Messenger-app, waarmee berichten kunnen worden verzonden via de satellietverbinding van Garmin voor zowel standaardcommunicatie als noodberichten. De update (versie 17.20) stelt gebruikers ook in staat om Vind Mijn Telefoon te gebruiken tijdens een gps-activiteit en om te wisselen tussen het horloge of een borstband om je hartslag nauwkeurig te tracken. Ook voegt Garmin eindelijk een aparte work-out voor binnenshuis lopen toe en worden enkele bugs verholpen.

Wat kan Garmin Messenger?

Wat is Garmin Messenger precies? De app is beschikbaar op iOS en Android en is op het eerste gezicht een vrij standaard berichten-app. Het ondersteunt groepschats, threading en werkt via de contactenlijst op je telefoon.

De app wordt nuttiger wanneer gebruikers geen bereik meer hebben met hun telefoon. De app kan namelijk constant in verbinding staan met satellieten via inReach. Om verbinding te kunnen maken met inReach, moet je eerst een inReach-communicatietoestel kopen en dit koppelen aan je Garmin-horloge. Daarna moet je nog een inReach-abonnement afsluiten zodat je ook daadwerkelijk gebruik kan maken van het satellietnetwerk.

Als je bovenstaande stappen hebt uitgevoerd, zullen je berichten automatisch verstuurd worden via de inReach-verbinding wanneer er geen mobiele verbinding beschikbaar is. Dat klinkt voor sommigen misschien overbodig, maar avontuurlijke sporters die gaan hiken in natuurgebieden zijn meer dan bekend met dit fenomeen. Je kunt ten slotte niet alleen berichten verzenden en ontvangen met inReach, maar je kunt ook je locatie delen, het weerbericht bekijken en meer.

Voor meer informatie kun je terecht op de hulppagina van Garmin.